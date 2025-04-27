 

Необычный инцидент: горбатый кит случайно «проглотил» пловца в Магеллановом проливе

27.04.2025, 12:00, Разное
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Недавний случай, произошедший у берегов города Пунта-Аренас на юге Чили, удивил многих. Молодого чилийца Адриана Симанкаса неожиданно затянуло внутрь горбатого кита, когда тот находился в воде недалеко от берега.

Фото из открытых источников

Как рассказывает сам 24-летний Адриан, он плавал на надувном каяке в Магеллановом проливе, и внезапно ощутил мощный толчок сзади. В следующий миг он оказался внутри какой-то слизистой среды, где слышал странные звуки и ощущал сильное давление. Только спустя несколько секунд парня резко выбросило обратно на поверхность воды, где смог увидеть виновника происшествия. Это был огромный горбатый кит.

К счастью, Адриан практически не пострадал, испытав лишь лёгкий шок. Если бы не видеозапись, которую сделал его отец, многие могли бы усомниться в правдивости истории. Сам молодой человек признаётся, что не сразу осознал, что произошло.

Важно отметить, что горбатые киты обычно питаются планктоном, мелкими рыбами и водорослями. Их узкая глотка не позволяет им проглатывать крупные объекты, включая человека, да и нападения на людей происходят крайне редко. 


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