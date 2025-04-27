 

Спецоперация “Киев за 3 дня”: Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области от ВСУ

27.04.2025, 5:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины.

“Завершен разгром формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились”, – сообщил генерал.

Он также отметил участие в операции военнослужащих из КНДР. Выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения, они показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм”, – заявил Герасимов.

Рассказал военачальник и о создании на приграничных территориях Сумской области “зоны безопасности”. По его словам, установлен контроль над 90 квадратными километрами.

Путин отметил, что в ходе военных действий понесли огромные потери наиболее подготовленные украинские части, оснащенные западной техникой. “Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима”, – заявил президент.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Жертвами теракта в Ванкувере стали девять человек, в их числе ребенок

27.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1159-й день войны

27.04 / Генштаб ВСУ – сбиты 57 из 149 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 7 украинских БПЛА

27.04 / В Ванкувере на филиппинском празднике автомобиль врезался в толпу, есть жертвы

27.04 / Письмо выжившего пассажира “Титаника” продано за рекордные £300 тысяч

26.04 / Трамп: у Путина не было причин запускать ракеты по гражданским районам в последние дни

26.04 / Зеленский заявил, что успел многое обсудить во время краткой встречи с Трампом

26.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1158-й день войны. Путину доложили об “освобождении Курской области”

26.04 / Трамп и Зеленский “продуктивно” поговорили перед похоронами понтифика

26.04 / СМИ – секретный спутник Кремля начал “бесконтрольно вращаться” в космосе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика