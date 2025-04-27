Спецоперация “Киев за 3 дня”: Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области от ВСУ

Начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины.

“Завершен разгром формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились”, – сообщил генерал.

Он также отметил участие в операции военнослужащих из КНДР. Выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения, они показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм”, – заявил Герасимов.

Рассказал военачальник и о создании на приграничных территориях Сумской области “зоны безопасности”. По его словам, установлен контроль над 90 квадратными километрами.

Путин отметил, что в ходе военных действий понесли огромные потери наиболее подготовленные украинские части, оснащенные западной техникой. “Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима”, – заявил президент.