Выпускника мехмата МГУ госпитализировали после свидания с девушкой-роботом

Выпускник механико-математического факультета МГУ, успешно завершивший курс психиатрического лечения после трёх лет разговоров с воображаемой девушкой, снова попал в больницу.

На этот раз молодой гений решил не ограничиваться фантазиями и привёл на свидание своё новое изобретение — робота по имени «Женя 2.0», которого он назвал «идеальной девушкой без капризов». По его словам, Женя обладает уникальным интеллектом и способна обсуждать всё: «от секса до космоса».

«Она даже смеётся над моими шутками про гипотезу Римана!» — с гордостью добавил изобретатель.

Однако романтический вечер пошёл не по плану. На входе в кинотеатр охранник заявил, что «такая хреновина не вписывается в наш дресс-код». Посетителей смущали светящиеся глаза Жени и её привычка шептать фразы наподобие «логарифмы — это поэзия».

«Вы тут вдвоём занимаете место, а от вашей девушки мне, честно говоря, не по себе», – сказал охранник.

Выпускник, возмущённый таким пренебрежением к высокому искусству любви, повёл Женю в кофейню. Там он заказал два лавандовых рафа и оживлённо обсуждал с ней преимущества численных методов в инженерных расчётах.

Однако ситуация обострилась, когда робот начал повторять: «Ошибка! Недостаточно данных для оценки романтической ситуации». Бариста, привыкший к странным клиентам, вызвал психиатрическую скорую помощь, когда робот заговорил голосом Siri, и попросил зарядное устройство. Выпускника главного вуза страны госпитализировали.

Ситуацию прокомментировал главврач психиатрической больницы №4 имени Петра Ганнушкина.

«Случаи любви с искусственным интеллектом – это новый вызов для современной медицины. Мы рекомендуем выпускникам мехмата МГУ знакомиться с реальными девушками, хотя бы на кафедре психологии. Если и это не получится, можно оставить заявку на Госуслугах», – считает он.

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