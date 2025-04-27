 

Выпускника мехмата МГУ госпитализировали после свидания с девушкой-роботом

27.04.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выпускник механико-математического факультета МГУ, успешно завершивший курс психиатрического лечения после трёх лет разговоров с воображаемой девушкой, снова попал в больницу.

На этот раз молодой гений решил не ограничиваться фантазиями и привёл на свидание своё новое изобретение — робота по имени «Женя 2.0», которого он назвал «идеальной девушкой без капризов». По его словам, Женя обладает уникальным интеллектом и способна обсуждать всё: «от секса до космоса».

«Она даже смеётся над моими шутками про гипотезу Римана!» — с гордостью добавил изобретатель.

Однако романтический вечер пошёл не по плану. На входе в кинотеатр охранник заявил, что «такая хреновина не вписывается в наш дресс-код». Посетителей смущали светящиеся глаза Жени и её привычка шептать фразы наподобие «логарифмы — это поэзия».

«Вы тут вдвоём занимаете место, а от вашей девушки мне, честно говоря, не по себе», – сказал охранник.

Выпускник, возмущённый таким пренебрежением к высокому искусству любви, повёл Женю в кофейню. Там он заказал два лавандовых рафа и оживлённо обсуждал с ней преимущества численных методов в инженерных расчётах.

Однако ситуация обострилась, когда робот начал повторять: «Ошибка! Недостаточно данных для оценки романтической ситуации». Бариста, привыкший к странным клиентам, вызвал психиатрическую скорую помощь, когда робот заговорил голосом Siri, и попросил зарядное устройство. Выпускника главного вуза страны госпитализировали.

Ситуацию прокомментировал главврач психиатрической больницы №4 имени Петра Ганнушкина.

«Случаи любви с искусственным интеллектом – это новый вызов для современной медицины. Мы рекомендуем выпускникам мехмата МГУ знакомиться с реальными девушками, хотя бы на кафедре психологии. Если и это не получится, можно оставить заявку на Госуслугах», – считает он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Ученые фиксируют землетрясения в ледниках Гренландии: что это значит?

27.04 / Опровергнута гипотеза о «вулканической зиме» после извержения Тобы 

27.04 / Китайская компания грозит увольнением неженатым сотрудникам

27.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Особенности новой цензуры в Телеграме

27.04 / Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

27.04 / Камеры запечатлели, как Зеленский унёс с собой ящик для пожертвований в Ватикане

27.04 / В Новосибирске придумали, чем заменить твердую мозговую оболочку

27.04 / Ученые выяснили, как происходило одомашнивание кукурузы

27.04 / Древние артефакты возрастом 50 тысяч лет содержат загадочные символы

27.04 / Загадочный всплеск радиации на дне Тихого океана озадачил учёных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика