Ученые фиксируют землетрясения в ледниках Гренландии: что это значит?

Недавние исследования в Северо-Восточном ледяном потоке Гренландии, крупнейшей замёрзшей реке острова, выявили интересные сейсмические явления, которые могут значительно изменить наше представление о движении льда. Ученые зафиксировали множество «ледяных толчков», которые указывают на то, что ледники не просто текут, а меняют направление движения с неожиданной резкостью. Исследование опубликовано 6 февраля в журнале Science.

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Используя оптоволоконный кабель, опущенный на глубину 2,7 километра в ледяной поток, исследователи смогли зарегистрировать эти толчки, которые происходят, когда лед трескается и две его плиты трутся друг о друга. Эти явления ранее оставались незамеченными из-за слоя вулканических частиц, находящихся на глубине 900 метров под льдом, образовавшихся в результате мощного извержения вулкана Мазама в Орегоне около 7700 лет назад. Эти частицы не только препятствуют распространению сейсмических волн на поверхность, но и могут быть причиной самих землетрясений.

Профессор геофизики Андреас Фихтнер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и ведущий автор исследования, отметил:

«Мы были поражены этой ранее неизвестной связью между динамикой ледникового потока и извержениями вулканов».

Исследования показали, что ледниковые толчки могут вызывать цепную реакцию, подобно домино, распространяясь на большие расстояния.

Понимание роли ледяных толчков в движении льда становится все более актуальным, поскольку они способствуют сбросу льда с ледников в море, что, в свою очередь, влияет на уровень моря. Ошибки в моделях, основанных на прежних представлениях о медленном течении льда, могут привести к недооценке последствий изменения климата.

«Предположение о том, что ледяные потоки текут только как вязкий мёд, больше не выдерживает критики», — добавил Фихтнер.

Гренландский ледниковый щит, покрывающий около 80% территории острова, является крупнейшим в Северном полушарии и уже сейчас является основным источником повышения уровня моря, ответственным за увеличение на 1 сантиметр с 1990-х годов. Ученые оценивают, что в Гренландии достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на 7 метров.

Соавтор исследования, профессор гляциологии Олаф Айзен из Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера в Германии подчеркнул важность новых данных:

«Тот факт, что мы обнаружили эти ледниковые толчки, является ключевым шагом на пути к лучшему пониманию деформации ледниковых потоков в малых масштабах».

Исследования продолжаются, и новые открытия могут оказать значительное влияние на наши представления о динамике ледников и их влиянии на климатические изменения.