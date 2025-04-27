 

Китайская компания грозит увольнением неженатым сотрудникам

27.04.2025, 10:10, Разное
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В Китае руководство химической компании Shandong Suntech Chemical Group заявило о намерении уволить своих работников, которые к определенному сроку останутся без пары. Как пишет kp.ru на своем Дзен-канале, уведомление было разослано всем сотрудникам в возрасте от 28 до 58 лет, включая тех, кто ранее был разведен.

Фото из открытых источников

Согласно уведомлению, те работники, которые не смогут решить свою «личную проблему» до конца первого квартала текущего года, должны будут предоставить письменные объяснения. А если они не успеют вступить в брак до 30 сентября 2025 года, то могут лишиться работы.

Реакция среди сотрудников была негативной – многие выразили свое недовольство и обратились в местные органы надзора за трудовым законодательством. В ответ представители службы защиты прав работников заявили, что такие требования являются незаконными, и если компания действительно решит уволить кого-то по этой причине, она будет привлечена к ответственности.

На данный момент ситуация остается напряженной, а будущее многих сотрудников Shandong Suntech Chemical Group продолжает оставаться под вопросом.


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