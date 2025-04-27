Китайская компания грозит увольнением неженатым сотрудникам

В Китае руководство химической компании Shandong Suntech Chemical Group заявило о намерении уволить своих работников, которые к определенному сроку останутся без пары. Как пишет kp.ru на своем Дзен-канале, уведомление было разослано всем сотрудникам в возрасте от 28 до 58 лет, включая тех, кто ранее был разведен.

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Согласно уведомлению, те работники, которые не смогут решить свою «личную проблему» до конца первого квартала текущего года, должны будут предоставить письменные объяснения. А если они не успеют вступить в брак до 30 сентября 2025 года, то могут лишиться работы.

Реакция среди сотрудников была негативной – многие выразили свое недовольство и обратились в местные органы надзора за трудовым законодательством. В ответ представители службы защиты прав работников заявили, что такие требования являются незаконными, и если компания действительно решит уволить кого-то по этой причине, она будет привлечена к ответственности.

На данный момент ситуация остается напряженной, а будущее многих сотрудников Shandong Suntech Chemical Group продолжает оставаться под вопросом.