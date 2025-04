Рупор кремлевской пропаганды: Особенности новой цензуры в Телеграме

Пишет официальный канала "Африканского корпуса" ВС РФ.

Особенности новой цензуры в Телеграме

Нами было получено уведомление от Telegram следующего содержания:

Здравствуйте,

Мы получили формальное уведомление от Google в отношении контента, размещённого в Вашем канале @KorpusAfrica.

В уведомлении говорится, что Ваш канал не соответствует политике Google Play Store. Google ссылается на следующую причину: "Inappropriate Content > Violent Extremism":

We do not permit terrorist organizations, or other dangerous organizations or movements that have engaged in, prepared for, or claimed responsibility for acts of violence against civilians to publish apps on Google Play for any purpose, including recruitment.

We don't allow apps with content related to violent extremism, or content related to planning, preparing, or glorifying violence against civilians, such as content that promotes terrorist acts, incites violence, or celebrates terrorist attacks. If posting content related to violent extremism for an educational, documentary, scientific, or artistic purpose, be mindful to provide relevant EDSA context.

Google требует, чтобы Ваш канал был недоступен для пользователей, которые заходят в него через приложение Telegram, загруженное из Google Play Store.

Telegram был создан для защиты свободы слова, однако он должен соблюдать правила магазинов приложений, чтобы оставаться доступным для пользователей по всему миру.

К сожалению, это означает, что, если в течение 24 часов Вы не внесёте изменения в публикуемый контент и не удалите посты, попадающие под категорию "Violent Extremism" по классификации Google, пользователи не смогут получить доступ к вашему каналу через приложение Telegram, загруженное из Google Play.

Пожалуйста, сообщите о Вашем решении и предпринятых Вами действиях, чтобы мы могли начать процедуру апелляции в Google.

С уважением,

Команда Telegram

На наш запрос назвать какие конкретно посты гугл считает экстремистскими от команды Telegram ответа пока нет. Такие же уведомления получили все каналы, освещающие деятельность России в Африке. Видимо команда гугл активно работает по запросам потерпевших неудачи в Африке французов и американцев.

Рекомендуем пользователям Android-смартфонов скачать Telegram из следующих источников:

Официальный сайт Telegram – https://telegram.org/android

RuStore — https://www.rustore.ru/catalog/app/org.telegram.messenger.web

А также подписаться на наш резервный канал https://t.me/KorpusAfrica2

https://t.me/KorpusAfrica/970 – цинк

Соответственно, данный метод цензуры в дальнейшем может быть масштабирован и на любые другие каналы, соответственно, проще уже сейчас удалять клиенты скаченные в магазинах Google и Apple и ставить его с указанных источников, там пока вопрос блокировки каналов не поднимался. Пока что.

PS. Соответственно, красивые сказки про территорию свободы слова в Телеграме уже давно ушли в прошлое. Впрочем, и без этого было понятно, что цензура и фрагментация в социальных сетях будут лишь нарастать.

PS2. Само собой у Франции жестко подгорает из-за того, что Россия помогла развалить французскую неоколониальную империю в западной Африке и вышвырнуть французов из стран Сахели. Так что гадят нам как могут. Надо их выгонять из стран, где они там еще остались. Это будет лучшим ответом на происки любителя Жана-Мишеля.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках