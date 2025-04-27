 

Генштаб ВСУ – сбиты 57 из 149 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 7 украинских БПЛА

27.04.2025, 9:55, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 27 апреля 2025 года российские военные выпустили по Украине 149 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 57 беспилотников, запущенных российскими военными. 67 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Черкасской, Житомирской и Одесской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с позднего вечера до утра 27 апреля на территории Российской Федерации были перехвачены 7 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской области и над Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются.


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