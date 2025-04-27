Камеры запечатлели, как Зеленский унёс с собой ящик для пожертвований в Ватикане

После завершения траурной мессы в Ватикане камеры видеонаблюдения зафиксировали, как президент Украины Владимир Зеленский увидел ящик для пожертвований и унёс его с собой в автомобиль правительственной делегации.

Инцидент произошел в момент, когда большинство присутствующих уже покидали собор.

Вскоре после инцидента представители Ватикана обратились к украинской делегации с просьбой прояснить ситуацию. После непродолжительных переговоров её представители украинской делегации заявили, что произошла досадная ошибка, вызванная недоразумением, и допустили, что готовы вступить в переговоры об условиях возвращения ящика.

В своем объяснении произошедшего Владимир Зеленский отметил, что за годы политической деятельности он привык к тому, что различные организации и частные лица регулярно делают пожертвования в пользу Украины. По его словам, увидев ящик для пожертвований, он «машинально воспринял его как очередной жест поддержки».

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