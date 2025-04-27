В Новосибирске придумали, чем заменить твердую мозговую оболочку

При выполнении нейрохирургических операций при удалении опухолей и в случаях определенных травм, достаточно часто требуется закрыть или герметизировать твердую оболочку головного мозга и российские ученые уже длительное время трудятся над созданием ее заменителя.

В Новосибирском НИИТО им.Цивьяна разработан перспективный материал, в основе которого лежит бактериальная целлюлоза (являющаяся биополимером, синтезирующимся бактериями) и которым можно заменить твердую мозговую оболочку.

Разработка отличается химической чистотой, а также совместимостью с дополнительными материалами, которые необходимы, чтобы добиться требуемых свойств.

Как уточняется, для решения проблем с различными дефектами, требуется применять ткани-трансплантаты не только самого больного, но и искусственные, основанные на коллагеновых, а также синтетических компонентах.

Сейчас новосибирские специалисты занимаются вопросом улучшения своего материала и пытаются добиться улучшенных противовоспалительных и гипоаллергенных свойств.