 

В Новосибирске придумали, чем заменить твердую мозговую оболочку

27.04.2025, 9:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

При выполнении нейрохирургических операций при удалении опухолей и в случаях определенных травм, достаточно часто требуется закрыть или герметизировать твердую оболочку головного мозга и российские ученые уже длительное время трудятся над созданием ее заменителя.

В Новосибирском НИИТО им.Цивьяна разработан перспективный материал, в основе которого лежит бактериальная целлюлоза (являющаяся биополимером, синтезирующимся бактериями) и которым можно заменить твердую мозговую оболочку.

Разработка отличается химической чистотой, а также совместимостью с дополнительными материалами, которые необходимы, чтобы добиться требуемых свойств.

Как уточняется, для решения проблем с различными дефектами, требуется применять ткани-трансплантаты не только самого больного, но и искусственные, основанные на коллагеновых, а также синтетических компонентах.

Сейчас новосибирские специалисты занимаются вопросом улучшения своего материала и пытаются добиться улучшенных противовоспалительных и гипоаллергенных свойств.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Медики вырастили человеческие зубы во рту свиней

27.04 / Выпускника мехмата МГУ госпитализировали после свидания с девушкой-роботом

27.04 / Ученые фиксируют землетрясения в ледниках Гренландии: что это значит?

27.04 / Опровергнута гипотеза о «вулканической зиме» после извержения Тобы 

27.04 / Китайская компания грозит увольнением неженатым сотрудникам

27.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Особенности новой цензуры в Телеграме

27.04 / Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

27.04 / Камеры запечатлели, как Зеленский унёс с собой ящик для пожертвований в Ватикане

27.04 / Ученые выяснили, как происходило одомашнивание кукурузы

27.04 / Древние артефакты возрастом 50 тысяч лет содержат загадочные символы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика