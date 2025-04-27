Древние артефакты возрастом 50 тысяч лет содержат загадочные символы

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме недавно обнаружили нечто необычное на древних артефактах, найденных в регионе Леванта. Эти находки возрастом 50 000 – 100 000 лет содержат тонкие гравировки, которые могут указывать на ранние проявления творческого и символического мышления наших предков. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Фото из открытых источников

Левант, представляющий собой сухопутный мост между Африкой и Евразией, был одной из первых остановок для людей, мигрировавших из Африки. В этом регионе наши предки начали не только создавать инструменты, но, возможно, и выражать свои эстетические предпочтения.

Исследователи использовали микроскоп для анализа каменных орудий из Леванта и обнаружили четкие геометрические узоры на их поверхности. Эти линии, как показали исследования, не являются случайными следами от ударов, а результатом целенаправленного процесса, требующего замысла и мастерства.

Фото из открытых источников / Это гравированное леваллуазское ядро из коры нашли в пещере Манот в Леванте вместе с другими артефактами среднего палеолита / Годер-Голдбергер и др., «Археологические и антропологические науки», 2025

Два из проанализированных орудий были изготовлены с использованием леваллуазской техники обработки кремня, характерной для каменного века. Одно из них относится к среднему палеолиту, а другое было изготовлено 100 000 лет назад. Эти артефакты, наряду с другими украшениями, такими как декоративные морские раковины и окрашенные с помощью охры предметы, могут свидетельствовать о символическом поведении людей того времени.

Ранее некоторые исследователи считали эти гравировки «протоэстетическими», полагая, что они были созданы ради визуального удовольствия. Однако авторы нового исследования предполагают, что за этими узорами скрывается более глубокий смысл.

«Абстрактное мышление — краеугольный камень когнитивной эволюции человека», — отмечает археолог и ведущий автор исследования Мэй Годер-Голдбергер.

По её словам, намеренные гравировки подчеркивают способность к символическому выражению и свидетельствуют о развитии мыслительных способностей общества.

Команда исследователей провела тщательный анализ каменных наконечников и сравнила их с другими древними артефактами из Леванта. Они обнаружили, что узоры на некоторых орудиях отличаются от других находок, таких как лезвие из пещеры Амуд, сделанное более 55 000 лет назад. Гравировки на орудиях из Леванта сгруппированы в определённых областях и, вероятно, были нанесены до завершения обработки, что указывает на намеренное создание.

Другой артефакт, пластинка из Леванта, также подверглась анализу. На её поверхности также были найдены геометрические узоры, что подтверждает схожесть с другими находками.

Исследование подчеркивает, что создание этих артефактов могло быть вызвано не только необходимостью выживания, но и стремлением к самовыражению.

«Методология, которую мы использовали, не только демонстрирует целенаправленный характер этих гравюр, но и предоставляет сравнительную основу для изучения подобных артефактов», — говорит археолог Жуан Маррейрос из Центра археологии Лейбница в Германии.