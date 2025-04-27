Загадочный всплеск радиации на дне Тихого океана озадачил учёных

Учёные обнаружили странную радиоактивную аномалию на дне Тихого океана. Исследователи из Научно-исследовательского института имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе зафиксировали необычный всплеск радиоактивного изотопа бериллия-10, происхождение которого до сих пор остаётся неизвестным. Об этом сообщает Science Alert.

Фото из открытых источников

Эта аномалия представляет собой выброс бериллия-10, который, как правило, поступает на Землю из космического пространства. Учёные предполагают, что примерно 9 миллионов лет назад могли произойти события, способствовавшие резкому увеличению концентрации этого элемента в океане. Возможными причинами называются взрыв сверхновой звезды поблизости от Земли или значительные изменения в океанических течениях.

Фото из открытых источников / Образцы морского дна, в которых обнаружили «всплески» бериллия-10 / Esri / GEBCO / Garmin / NaturalVue

Руководитель исследования, физик доктор Доминик Колл, отмечает, что изменения в океанских течениях могли привести к неравномерному распределению бериллия-10 по планете, в результате чего этот элемент оказался сосредоточен преимущественно в водах Тихого океана.

Тем не менее, точные причины возникновения данной аномалии остаются невыясненными. Для получения окончательных ответов необходимы дополнительные исследования и анализ большего количества образцов. Доктор Колл выразил надежду, что другие научные группы также присоединятся к изучению этого феномена, чтобы объяснить его происхождение.