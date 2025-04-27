Астероид 2024 YR4: Инженер НАСА назвал страны, находящиеся под угрозой

Специалисты НАСА предупреждают о потенциальной угрозе столкновения Земли с астероидом 2024 YR4. Хотя вероятность этого события составляет всего 2,3%, инженеры космического агентства уже определили возможные последствия и зоны риска.

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Астероид 2024 YR4, ширина которого от 40 до 100 метров, получил название «разрушителя городов» из-за своей способности нанести значительный урон при столкновении с планетой. В настоящее время объект движется прочь от Земли, однако ожидается, что он вернется в декабре 2032 года.

По словам инженера НАСА Дэвида Ренкина, ведущего специалиста программы Catalina Sky Survey, зона возможного удара охватывает обширную территорию, включающую северную часть Южной Америки, Тихий океан, южную Азию, Аравийское море и Африку. В числе наиболее уязвимых стран – Индия, Пакистан, Бангладеш, Эфиопия, Судан, Нигерия, Венесуэла, Колумбия и Эквадор.

Несмотря на тревожные прогнозы, специалисты подчеркивают, что нынешние данные позволяют лишь приблизительно оценить риск. По мере сбора новой информации о траектории полета астероида, оценки вероятности столкновения будут уточняться. Важно отметить, что многие объекты, ранее считавшиеся потенциально опасными, впоследствии исключались из списка угрозы.

На сегодняшний день НАСА продолжает внимательно следить за астероидом 2024 YR4, собирая все доступные данные для точной оценки ситуации. В случае подтверждения угрозы, агентство уверяет, что последствия будут локализованы и не приведут к глобальным катастрофическим последствиям, подобным тем, что уничтожили динозавров миллионы лет назад.

Скорость движения астероида 17 километров в секунду, что делает его крайне опасным объектом. Тем не менее, НАСА призывает сохранять спокойствие и продолжать мониторинг космической обстановки.