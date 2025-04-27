 

Ученые: Еженедельное потребление яиц снижает риск смерти от болезней сердца на 29%

27.04.2025, 5:40, Разное
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Новое шестилетнее исследование, проведённое международной командой учёных из США и Австралии, выявило интересные данные относительно влияния потребления яиц на здоровье сердца. Оказалось, что пожилые люди, которые регулярно включают яйца в свой рацион хотя бы раз в неделю, значительно снижают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото из открытых источников

Исследование, основанное на анализе данных 8756 участников старше 70 лет, показало, что те, кто потреблял одно яйцо в неделю, уменьшают вероятность возникновения проблем с сердцем на 29% по сравнению с теми, кто практически избегал употребления этого продукта. Более того, регулярное включение яиц в меню также уменьшает общий риск смертельных исходов на 17%.

Исследователи объясняют этот эффект высоким содержанием полезных веществ в яйцах, включая белок, витамины группы А, В, Е, D, К, а также фолиевую кислоту и ненасыщенные жиры. Все эти компоненты играют важную роль в поддержании здоровья, особенно у пожилых людей.

Результаты данного исследования добавляют новую информацию к уже существующим данным о пользе умеренного потребления яиц. Они подтверждают, что включение этого продукта в сбалансированный рацион может стать важным шагом на пути к улучшению общего состояния здоровья и снижению риска серьёзных заболеваний.

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