Загадочные тысячелетние следы в индийской деревне до сих пор не дают покоя ученым

Обнаруженные таинственные следы в деревне Писка-Нагри, расположенной недалеко от города Ранчи в штате Джаркханд, привлекли внимание пользователей социальных сетей и учёных со всего мира. Эти необычные «отпечатки», выбитые на гранитной скале, вместе с изображением летящего объекта, стали предметом горячих дискуссий среди специалистов.

Фото из открытых источников

Геолог Нитиш Приядарши, занимающийся исследованием этого феномена, отмечает, что местные легенды связывают эти следы с божественными существами, которые якобы посещали эту местность в древние времена. Согласно преданиям, боги-цари Рама и Лакшмана, герои индуистских эпосов, когда-то ступили на землю именно в этом месте, в поисках своей возлюбленной Ситы.

Длина одного из следов достигает 28 см, а ширина – 11 см, что соответствует размерам деревянной обуви, носимой в те времена. Однако наиболее интригующим является тот факт, что рядом с этими следами находятся изображения объектов, напоминающих современные представления о летающих тарелках. Это вызвало предположения о том, что древние люди пытались зафиксировать свои встречи с «небесными гостями».

Фото из открытых источников

Приядарши считает, что следы могли быть созданы самими жителями тех времён в честь визита легендарных персонажей. Тем не менее, точный возраст этих артефактов пока остаётся неизвестным. По оценкам экспертов, износ и состояние породы позволяют предположить, что этим изображениям может быть несколько тысяч лет.

Стоит отметить, что подобные находки не редкость. На протяжении всей истории человечества учёные сталкивались с множеством аналогичных артефактов, например, гигантские следы в Южной Африке, которым приписывают возраст свыше 200 миллионов лет. Многие из этих открытий вызывают споры среди ученых, поскольку их происхождение часто невозможно однозначно объяснить.

Кроме того, существуют примеры, когда такие следы имели символическое значение. Например, в Древнем Риме их оставляли перед дальним путешествием, веря, что это обеспечит безопасное возвращение домой. В Ирландии и других регионах Северной Европы отпечатки ног на камнях связывали с королевским статусом и лидерскими качествами.

Несмотря на достижения современной науки, многие аспекты древней истории остаются неразгаданными. Каждый новый археологический сезон приносит свежие загадки, заставляя задуматься о том, насколько мало мы ещё знаем о жизни наших предков. Возможно, изменение подхода к изучению подобных явлений позволит пролить свет на тайны прошлого и дать ответы на вопросы, которые до сих пор остаются без ответов.