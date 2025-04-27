 

Загадочные тысячелетние следы в индийской деревне до сих пор не дают покоя ученым

27.04.2025, 4:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обнаруженные таинственные следы в деревне Писка-Нагри, расположенной недалеко от города Ранчи в штате Джаркханд, привлекли внимание пользователей социальных сетей и учёных со всего мира. Эти необычные «отпечатки», выбитые на гранитной скале, вместе с изображением летящего объекта, стали предметом горячих дискуссий среди специалистов.

Фото из открытых источников

Геолог Нитиш Приядарши, занимающийся исследованием этого феномена, отмечает, что местные легенды связывают эти следы с божественными существами, которые якобы посещали эту местность в древние времена. Согласно преданиям, боги-цари Рама и Лакшмана, герои индуистских эпосов, когда-то ступили на землю именно в этом месте, в поисках своей возлюбленной Ситы.

Длина одного из следов достигает 28 см, а ширина – 11 см, что соответствует размерам деревянной обуви, носимой в те времена. Однако наиболее интригующим является тот факт, что рядом с этими следами находятся изображения объектов, напоминающих современные представления о летающих тарелках. Это вызвало предположения о том, что древние люди пытались зафиксировать свои встречи с «небесными гостями».

Фото из открытых источников

Приядарши считает, что следы могли быть созданы самими жителями тех времён в честь визита легендарных персонажей. Тем не менее, точный возраст этих артефактов пока остаётся неизвестным. По оценкам экспертов, износ и состояние породы позволяют предположить, что этим изображениям может быть несколько тысяч лет.

Стоит отметить, что подобные находки не редкость. На протяжении всей истории человечества учёные сталкивались с множеством аналогичных артефактов, например, гигантские следы в Южной Африке, которым приписывают возраст свыше 200 миллионов лет. Многие из этих открытий вызывают споры среди ученых, поскольку их происхождение часто невозможно однозначно объяснить.

Кроме того, существуют примеры, когда такие следы имели символическое значение. Например, в Древнем Риме их оставляли перед дальним путешествием, веря, что это обеспечит безопасное возвращение домой. В Ирландии и других регионах Северной Европы отпечатки ног на камнях связывали с королевским статусом и лидерскими качествами.

Несмотря на достижения современной науки, многие аспекты древней истории остаются неразгаданными. Каждый новый археологический сезон приносит свежие загадки, заставляя задуматься о том, насколько мало мы ещё знаем о жизни наших предков. Возможно, изменение подхода к изучению подобных явлений позволит пролить свет на тайны прошлого и дать ответы на вопросы, которые до сих пор остаются без ответов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Астероид 2024 YR4: Инженер НАСА назвал страны, находящиеся под угрозой

27.04 / Ученые: Еженедельное потребление яиц снижает риск смерти от болезней сердца на 29%

27.04 / Загадка белого диска в горах Нью-Мексико

27.04 / BYD создает технологию автономного вождения под названием «Глаз Бога»

27.04 / Мнение «аналитика»: О признании Крыма российским… Что реально может Трамп?

27.04 / Учёный предупреждает о возможных угрозах от таяния ледников

27.04 / Археолог представил свою теорию происхождения денег

27.04 / Мнение «аналитика»: О капитуляции… Чьё время пришло?

27.04 / Ароматизированные свечи могут представлять опасность для здоровья, показало исследование

27.04 / От авторов “спецоперация “Киев за 3 дня”: Курская область освобождена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика