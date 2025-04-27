 

Археолог представил свою теорию происхождения денег

27.04.2025, 1:05, Разное
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Недавние исследования археолога Микаэля Фовеля привели к появлению новой теории, которая ставит под сомнение традиционные представления о возникновении денег. Согласно его «торговой теории денег», валюта появилась в первую очередь для упрощения торговли на дальние расстояния.

Фото из открытых источников

На протяжении более ста лет учёные обсуждают, что стало причиной появления денег: необходимость улучшения бартера или вмешательство государства, которое ввело деньги как единицу расчёта? Доктор Фовель, объединив обе теории, утверждает, что деньги возникли в результате внешнего обмена, когда группы людей начали путешествовать на большие расстояния и сталкивались с языковыми барьерами.

В своей статье, опубликованной в Journal of Archaeological Method and Theory, он подчеркивает, что новые формы цифровых валют актуализируют вопросы о том, что такое деньги и откуда они появились. Доктор Фовель предлагает рассматривать «торговую теорию денег» как возможное объяснение возникновения валюты в доколониальных обществах.

Согласно его исследованиям, как теория «денег как товара», так и «хартализм» (государственная теория денег) не могут объяснить существование денег до появления государственных структур. Он приводит два исторических примера: бусины из ракушек в доколумбовой Западной Северной Америке и бронзовые слитки в Западной Европе. Оба региона развивали торговые пути, которые пересекали культурные и языковые границы, что создавало необходимость в эффективном обмене.

Доктор Фовель отмечает, что, несмотря на критику его рассуждений о рисках международной торговли, в упомянутых обществах валюта изначально представляла собой товар, который со временем стал деньгами. Его подход отличается от традиционных теорий, отвергая «миф о бартере» и утверждая, что большинство исследований не учитывают возможность существования общества, основанного исключительно на бартере.

Примеры с калифорнийскими ракушками и бронзовыми слитками показывают, что единая форма денег использовалась за пределами конкретной группы. Более того, ракушки приобрели социальное значение, участвуя в ритуалах, что добавило новое измерение к пониманию денег.

В заключение, доктор Фовель подчеркивает, что появление денег могло быть вызвано множеством факторов, и в некоторых случаях государство могло контролировать этот процесс. Он также высказывает надежду на то, что будущие исследования могут выявить аналогичные процессы в других регионах мира, таких как древняя Мезоамерика или острова Тихого океана.


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