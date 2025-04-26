Археологическая находка в Саудовской Аравии оказалась смотровым пунктом для поиска верблюдов

Работа археологов полна неожиданностей, и порой самые интригующие открытия приводят к совершенно иным результатам, чем ожидалось. Так случилось и с проектом «Раскопки доисторических памятников Аль-Ула и Хайбар» (PAKEP), который проводит исследования совместно с Королевской комиссией по Аль-Уле и Сиднейским университетом в Австралии.

Фото из открытых источников / Предполагаемая пирамида из камней в регионе Аль-Ула в Саудовской Аравии / Сиднейский университет / Королевская комиссия по Аль-Уле

Недавно команда археологов обнаружила древнюю структуру, напоминающую пирамиду из камней, которая, как предполагали учёные, могла относиться к бронзовому или железному веку. По предварительным данным, возраст сооружения составлял около 5300 лет.

Исследователи начали тщательные раскопки, предвкушая удивительные находки, но вскоре поняли, что структура представляет собой нечто совсем другое. Вместо древних останков или артефактов внутри пирамиды оказались лишь слои камня, заполненные песком. Никакого следа человеческих захоронений или культурных объектов обнаружено не было.

Всё прояснилось, когда на место раскопок прибыл местный житель, который помог разгадать загадку. Оказалось, что эта каменная конструкция была создана всего 50 лет назад, и предназначалась она вовсе не для ритуальных целей. Она служила наблюдательным пунктом для пастухов, которые использовали её для поиска своих верблюдов среди бескрайних пустынных просторов.

Несмотря на то, что первоначальный энтузиазм исследователей сменился разочарованием, команда исследователей приняла решение восстановить конструкцию до её первоначального состояния, чтобы местные пастухи могли продолжить использовать её по назначению.