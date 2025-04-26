Рупор кремлевской пропаганды: Эволюция языка

Эволюция языка

Наконец-то свершилось! Граждане, десятилетиями упорно ставившие ударение в слове «звОнит» не на тот слог, могут вздохнуть с облегчением – теперь это не ошибка, а «естественная эволюция языка».

Российская академия наук, видимо, решила: если народ упорно коверкает язык, значит, надо не бороться с безграмотностью, а просто задокументировать её как норму.

«Во всех глаголах на "-ить" последние сто лет ударение постепенно сдвигается на первый слог», – заявляют эксперты.

Что ж, логика железная: если процесс идёт, значит, надо ему помочь. Скоро мы будем вАрить суп, сОлить огурцы и дрУжить с соседями. А там, глядишь, и говорИть станет гОворить – ведь язык же эволюционирует!

Мария Каленчук, главный научный сотрудник Института русского языка, успокаивает: ««Что тогда делать со словами «варит», «солит», «дружит» и тысячами аналогичных. В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове «звонит» изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится».

То есть, если достаточное количество людей начнёт говорить «квАртал» и «дОговор», то и эти формы объявят нормой?

Остаётся только дождаться, когда «жАлюзи» и «ихний» тоже получат официальное благословение лингвистов.

Так что поздравляем всех, кто всегда говорил «звОнит» – теперь вы не невежды, а пионеры языкового прогресса!

https://dzen.ru/a/aAn46Z12FAAqlIJ2 – цинк

Волнусь из Ихний. Когда уже разрешат?!

Так-то всегда говорил звонИт и практически нет знакомых, кто говорил бы звОнит.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках