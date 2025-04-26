 

Тревожный сигнал из глубины: под немецким озером зреет вулканическая угроза

26.04.2025, 20:10, Разное
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Ученые предупреждают о потенциальной опасности, скрытой под спокойной гладью живописного озера Лаахер-Зе в самом сердце Германии. Исследования показывают, что под водами озера скрывается мощный вулкан, который может стать причиной катастрофы для всей Европы.

Фото из открытых источников

Последнее извержение этого вулкана произошло около 13 тысяч лет назад, оставив после себя разрушения на огромной территории – в радиусе 60 километров было все уничтожено. Вулканический пепел, выброшенный в атмосферу, погрузил Землю в мрак и холод, нанеся непоправимый ущерб экосистемам.

Несмотря на то, что точные сроки следующего извержения неизвестны, исследователи отмечают активные процессы под озером, вызванные движением магмы. Эти данные заставляют специалистов с тревогой следить за развитием событий, ведь очередное пробуждение вулкана может иметь катастрофические последствия.


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