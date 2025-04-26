Мнение: Почему мои налоги идут на книги? В России других проблем нет?

По поводу траты бюджетных денег на начинающих авторов, которую мы обсуждали вчера (ссылка). Я тоже возмущён до глубины души.

Зачем государство вообще тратит мои налоги на печать книг? Чтобы дети выпадали из реальности, портили себе зрение и осанку, часами сидели в своих комнатах, уткнувшись в бумажный разворот?

Книги — типичные убийцы времени. Вместо того, чтобы заниматься домашней работой или физическими упражнениями, подростки просиживают вечера на диванах, бессмысленно перелистывая страницы с натужными историями про неправдоподобных персонажей. Даже с родителями перестают общаться:

— Вась! Бросай свою книжку, поехали на дачу. Окучим картошку, потом вечером на велосипеде покатаешься!

— Нет, пап, спасибо, я лучше дома почитаю.

Много вы знаете книг, от которых есть хоть какая-нибудь польза? Большая их часть — бесконечно оторванная от жизни чушь вроде «Графа Монте-Кристо» или «Трёх мушкетёров», где герои только и делают, что совершают преступления, изменяют Родине, пьянствуют и срамничают. Я бы ещё понял, если бы государство давало деньги на печать обучающих книг — таблиц Брадиса, например, или сборников физических упражнений. Но нет ведь, бюджетные деньги пойдут на развлекательный, засоряющий головы мусор в мягкой обложке.

Подростки, начитавшись фантазий про пиратов и рыцарей, пытаются подражать своим героям: воруют, хулиганят, бьют сверстников. В лучшем случае книгофилы просто становятся хилыми и тупыми. Выходят во двор, и с ними сразу всё ясно — лица бледные, глаза красные, на пальцах характерные порезы от бумаги. Девушки таких заслуженно презирают, равно как и нормальные парни, которые висят на турниках.

Со мной в институте учился бедолага, который постоянно читал: устроится где-нибудь на подоконнике или в углу аудитории, и только слышно оттуда: «шурх, шурх, шурх». Вы не удивитесь, если я скажу, что он был толстым, как рождественский гусь, и начинал плакать после первого же подзатыльника. По физкультуре у него были сплошные двойки — преподаватель 5 лет пытался сделать из него человека, но тщетно, этот любитель букв даже 200 метров не мог без одышки пробежать.

А сколько денег уходит на книги! Лично у меня дома одна книга — какая-то политическая брошюра, которую мне подарили на улице. Я ей как подпёр ножку шкафа 10 лет назад, так с тех пор и не вынимал. А вот у моих соседей три стеллажа с книгами в два ряда, от пола и до потолка. Книга стоит в среднем 500 рублей. Вот и считайте… Справедливости ради, у них дочка. Девушке быть слабой и глупой, в принципе, нормально, в чём-то даже хорошо. Кому-то и нравится, что жена не ходит по ночным клубам, а книги читает, дома сидит.

Я понимаю, почему государство не запрещает книги — лишнее социальное напряжение нам не нужно, особенно сейчас. Если человек не нашёл себя в жизни, если у него всё плохо, ну, пусть уходит в мир фантазий, воображает себя сильным и храбрым героем. Но зачем бюджетные деньги-то на это выделять?! У нас что, все остальные проблемы решены уже, только книг не хватает? А может, лучше было бы наоборот — обложить издание книг драконовским налогом в 80%, чтобы хоть какая-то польза обществу от этой дурной привычки была?