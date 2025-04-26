 

Краска-убийца уничтожает 100 процентов бактерий при контакте

26.04.2025, 17:10, Разное
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Команда ученых из Ноттингемского университета разработала новое антибактериальное покрытие для медицинских учреждений. Они искали дешевую и удобную замену существующим вариантам, в основе которых лежат драгоценные металлы — серебро и золото. И дело не только в прямых затратах – обидно наблюдать, как быстро истираются подобные покрытия при частых контактах с руками и предметами.

Что еще хуже, в местах, где покрытия протерлись до металлического основания дверных ручек и поручней, тут же образуются колонии бактерий. Предыдущие исследования показали, что S. aureus и E. coli могут выживать на поверхностях из нержавеющей стали до шести и четырех недель соответственно. Поэтому ученым требовалось очень стойкое покрытие, в качестве которого выбрали прозрачный глянцевый компаунд от Indestructible Paint – он почти не подвержен адгезии и устойчив к царапинам.

Исследователи добавили в компаунд 2 % раствор биоцидного агента широкого спектра действия — диглюконата хлоргексидина. Он генерирует активные формы кислорода, которые опасны для живых организмов – буквально разрывают защитные мембраны бактерий. Компоненты смешали, оставили на 15 минут для взаимной реакции, затем нанесли на стальную поверхность, где они отвердевали при температуре 60℃ в течение 90 минут.

Затем на образцы разбрызгали капли с культурами Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa. Через 18 часов жидкость высохла и оказалось, что все три вида бактерий полностью уничтожены. Производитель компаунда гарантирует, что биоцидный агент не будет вымываться из него при влажной уборке очень длительное время.Источник &#8212 University of Nottingham


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