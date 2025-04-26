Инопланетяне могут выглядеть как люди, считают ученые

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета штата Пенсильвания, ставит под сомнение традиционные представления о том, как развивалась жизнь на Земле и, возможно, на других планетах. Согласно новым данным, инопланетяне, вероятно, могут выглядеть так же, как и мы. Об этом сообщает Daily Star.

Фото из открытых источников

Исследователи утверждают, что человечество не является уникальным явлением, а представляет собой «естественный эволюционный результат» для планет. Это означает, что инопланетные формы жизни могли пройти аналогичный путь эволюции, начиная с морских существ и заканчивая наземными формами с конечностями. Данная модель оспаривает теорию «трудных шагов», согласно которой возникновение разумной жизни считалось маловероятным событием.

Соавтор исследования, профессор Дженнифер Макаледи отметила, что это открытие может изменить наше понимание истории жизни на Земле.

«Эволюция сложной жизни может быть связана не столько с удачей, сколько с взаимодействием между жизнью и окружающей средой», — добавила она.

Теория «трудных шагов», предложенная физиком Брэндоном Картером в 1983 году, утверждает, что вероятность существования человекоподобных существ вне Земли крайне мала из-за длительности эволюционного процесса. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, предполагает, что окружающая среда Земли изначально была неблагоприятной для жизни, и только после достижения определенных условий стали возможны ключевые эволюционные шаги.

Ведущий автор исследования, доктор Дэн Миллс подчеркнул, что для появления разумной жизни могут не требоваться случайные обстоятельства.

«Люди появились не «рано» или «поздно», а «вовремя», когда сложились необходимые условия», — отметил он.

Команда ученых рассматривает возможность, что другие планеты могут достичь необходимых условий для жизни быстрее или медленнее, чем Земля. Исследование предполагает, что Земля стала пригодной для жизни человека лишь недавно, что является естественным результатом определённых условий.

Профессор Джейсон Райт добавил, что вместо того чтобы основывать прогнозы на продолжительности жизни Солнца, следует использовать геологическую шкалу времени для оценки изменений в атмосфере и ландшафте планеты.

Исследовательская группа намерена протестировать свою модель, включая поиск биосигнатур в атмосферах экзопланет и изучение эволюционных шагов, чтобы определить, насколько они уникальны.