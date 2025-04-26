 

Зеленский заявил, что успел многое обсудить во время краткой встречи с Трампом

26.04.2025, 16:45, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успел многое обсудить во время краткой встречи с президентом США Дональдом Трампом, пишет ВВС.

Оба президента побеседовали 15 минут перед началом церемонии похорон Папы римского в Ватикане.

“Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!”, – написал президент Украины в своем телеграм-канале.

Белый дом ранее назвал разговор “очень продуктивным”.

Трамп и Зеленский договорились продолжить переговоры позже в субботу. Однако президент США Дональд Трамп уже покинул Рим.


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