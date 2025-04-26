Складной гриль StoviGo приготовит 50 стейков на одном маленьком баллоне газа

Стартап StoviGo собрал достаточно средств и запускает производство новых компактных грилей. StoviGo имеет складную конструкцию, при этом он также является и духовкой, а потому в нем можно приготовить практически все, что душа пожелает.

Концепция StoviGo в том, что у гриля не должно быть открытого источника огня и лишь одного отделения для готовки. Поэтому здесь применяются инфракрасные элементы, которые разогреваются от газа. Верхняя плита служит обычной конфоркой для сковороды, а внутренний отсек можно использовать для запекания крупной еды (например, курицы целиком) или при помощи вставных полочек готовить несколько порций или разные блюда.

У StoviGo нет дыма, жир не капает на угли, остаточные газы от горелки улавливаются и дожигаются. Гриль за две минуты разогревается до 482 °C внутри и 204 °C снаружи, духовка имеет размеры 28 x 28 x 20 см. Баллона на 450 грамм с пропаном или бутаном хватает на 4 часа работы при средней температуре, что позволяет приготовить до полусотни стейков по 280 грамм каждый.

Весит гриль StoviGo 7,2 кг без учета баллонов, поэтому для походов он не очень подходит. Его проектировали для транспортировки в багажнике автомобиля, чтобы занимал минимум места в сложенном виде. В рознице StoviGo стоит $599, но спонсоры стартапа получат его всего за $299, плюс бонус в виде сумки-переноски и термометра для готовки мяса.

Источник — StoviGo