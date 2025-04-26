Физики подтвердили библейское происхождение мира через математику

Группа ученых из Корнелльского университета провела необычное исследование, подтверждающее библейский взгляд на создание Вселенной с помощью математики. Работа была опубликована в библиотеке университета, и авторы утверждают, что математические расчеты подтверждают идею возникновения мира, изложенную в Библии.

Фото из открытых источников

В своей статье исследователи утверждают, что смогли доказать, что мир возник в соответствии с библейским описанием. Они применили вычисления, основанные на механизме, разработанном известным математиком Андреем Марковым. В результате их работы был сделан вывод о том, что Вселенная образовалась из хаоса, что соответствует текстам Священного Писания. Ученые отметили, что из этого хаоса возник упорядоченный мир с устойчивой материей, постоянной скоростью света и привычной нам гравитацией.

Исследование также выявило некоторые противоречия между современными научными представлениями и Библейскими описаниями. Например, в священных писаниях Бог имеет человеческий облик, тогда как научные данные указывают на энергию и вибрации, управляющие мировыми процессами.

Это открытие открывает новые перспективы для изучения связи науки и религии, позволяя взглянуть на древние тексты с новой стороны.