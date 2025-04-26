 

Физики подтвердили библейское происхождение мира через математику

26.04.2025, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Группа ученых из Корнелльского университета провела необычное исследование, подтверждающее библейский взгляд на создание Вселенной с помощью математики. Работа была опубликована в библиотеке университета, и авторы утверждают, что математические расчеты подтверждают идею возникновения мира, изложенную в Библии.

Фото из открытых источников

В своей статье исследователи утверждают, что смогли доказать, что мир возник в соответствии с библейским описанием. Они применили вычисления, основанные на механизме, разработанном известным математиком Андреем Марковым. В результате их работы был сделан вывод о том, что Вселенная образовалась из хаоса, что соответствует текстам Священного Писания. Ученые отметили, что из этого хаоса возник упорядоченный мир с устойчивой материей, постоянной скоростью света и привычной нам гравитацией.

Исследование также выявило некоторые противоречия между современными научными представлениями и Библейскими описаниями. Например, в священных писаниях Бог имеет человеческий облик, тогда как научные данные указывают на энергию и вибрации, управляющие мировыми процессами.

Это открытие открывает новые перспективы для изучения связи науки и религии, позволяя взглянуть на древние тексты с новой стороны.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Рупор кремлевской пропаганды: “Макдональдс” готовится к возвращению в Россию

26.04 / Трамп пообещал уволить без золотого парашюта кардиналов, которые проголосуют за «марксиста» на выборах папы

26.04 / Краска-убийца уничтожает 100 % бактерий при контакте

26.04 / Инопланетяне могут выглядеть как люди, считают ученые

26.04 / Складной гриль StoviGo приготовит 50 стейков на одном маленьком баллоне газа

26.04 / Школьников обяжут сдавать допинг-тест перед ЕГЭ

26.04 / Археологи нашли гробницу фараона Тутмоса II недалеко от Долины Царей

26.04 / У границ Млечного Пути нашли кандидата в темные галактики

26.04 / Ученые предупреждают о возможных вулканических извержениях в США в 2025 году

26.04 / Россиянам запретили спать больше 10 часов в сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика