 

Школьников обяжут сдавать допинг-тест перед ЕГЭ

26.04.2025, 15:33, Разное
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Госдума на заседании в пятницу приняла во втором и в третьем чтениях закон о введении обязательных допинг-тестов для школьников непосредственно перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

Тест должен выявлять следы приёма препаратов, повышающих мозговую активность и концентрацию внимания.

Уже утверждён порядок тестирования – анализы возьмут непосредственно перед входом в экзаменационную аудиторию, а их результаты будут готовы в течение 3-4 дней. В случае обнаружения следов стимуляторов экзаменационную работу аннулируют без права пересдачи в течении трёх лет.

– Есть секретные препараты, разработанные специально для агентов спецслужб, которые повышают умственную активность в разы, увеличивают концентрацию, заставляют мозг работать скоординированно и быстро… Это позволяет выучить иностранный язык или освоить любую дисциплину за несколько часов, – заявил один из соавторов инициативы.

В прилагаемый список запрещённых препаратов попали 156 наименований, включая глицин и кофеин. Как отметили в Минпросвещения, новый закон устранит потенциальное неравенство.

– Молодой человек весь год не учится, потом проглотит таблетку и сразу поступит в МГУ на бюджет, а другой сдаст на 70 баллов, никуда не поступит и пойдёт работать водителем маршрутки или станет блогером. Явная несправедливость, – пояснил министр просвещения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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