Археологи нашли гробницу фараона Тутмоса II недалеко от Долины Царей

Египетские власти заявили об обнаружении гробницы фараона Тутмоса II, правителя XVIII династии. Эта находка стала одной из самых значимых за последнее столетие после легендарной гробницы Тутанхамона, обнаруженной в 1922 году. Об этом сообщает CBS News.

Фото из открытых источников / Egypt Ministry of Tourism and Antiquities

Открытие было сделано египетско-британской экспедицией к западу от Луксора, неподалеку от знаменитой Долины Царей. Это событие стало результатом длительных исследований, начатых еще в 2022 году, когда был найден вход и основной коридор гробницы, тогда известной как «Гробница C4». Лишь недавно ученым удалось окончательно идентифицировать её владельца.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, доктор Мохамед Исмаил Халед назвал этот успех выдающимся достижением современной археологии. По его словам, артефакты, найденные внутри гробницы, откроют новые страницы в истории правления Тутмоса II и позволят глубже понять эпоху XVIII династии, правившей Египтом более 200 лет — с 1550 по 1292 год до нашей эры.

Фото из открытых источников / Egypt Ministry of Tourism and Antiquities

Среди ценных находок — уникальные алебастровые сосуды с именами Тутмоса II, которые являются первыми известными предметами, непосредственно связанными с этим фараоном. Эти реликвии обещают пролить свет на ритуалы и обычаи того времени.

Руководитель британской группы экспедиции Пирс Лэзерленд подчеркнул важность архитектуры гробницы. Простота её дизайна оказалась прообразом для последующих царских захоронений той же эпохи. Гробница состоит из оштукатуренного коридора, ведущего в погребальную камеру, причем уровень пола коридора заметно возвышается над уровнем пола самой камеры.

Археологи планируют продолжить работы в этом регионе, надеясь узнать еще больше об этой загадочной местности и, возможно, обнаружить первоначальное местоположение гробницы.