Ученые предупреждают о возможных вулканических извержениях в США в 2025 году

Согласно последним данным, в 2025 году США могут столкнуться с увеличением числа бедствий, связанных с вулканической активностью. Эксперты из Геологической службы США (USGS) находятся в состоянии повышенной готовности из-за трех вулканов, которые в ближайшее время могут активироваться.

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США имеют богатую историю вулканической активности. Многие помнят извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, которое унесло жизни 57 человек и стало одним из самых разрушительных в истории страны.

Хотя извержения в США не сопоставимы по масштабу с катастрофическим извержением вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году, унесшим 250 000 жизней, к ним следует относиться с серьезностью. В настоящее время под наблюдением находится вулкан Ситкин на Аляске, который демонстрирует признаки нарастающей активности. Это решение было принято после того, как вулкан Спурр в том же штате был объявлен «рекомендуемым» к наблюдению из-за увеличения сейсмической активности.

В последние месяцы на Грейт-Ситкине были зафиксированы небольшие землетрясения, а также извержение лавы из кратера. Вулкан находится на третьем уровне из четырех в системе оповещения, что соответствует оранжевому цвету в авиационной цветовой кодировке. Об этом сообщает Unilad Tech.

На вулкане Спурр, расположенном в 75 милях от Анкориджа, за последние десять месяцев количество землетрясений возросло с 30 до 125 в неделю. Ученые оценивают вероятность его извержения как 50 на 50, что вызывает беспокойство у местных жителей, поскольку Анкоридж является самым густонаселенным городом Аляски.

Также стоит отметить активность вулкана Килауэа на Гавайях, который 11 февраля 2025 года снова извергся, став девятым извержением с декабря 2024 года. Лава поднялась на высоту 90 метров, но ближайшие жилые районы не пострадали. Однако существует опасение по поводу облаков пепла и выбросов вулканического стекла.

Гора Спурр последний раз извергалась в 1992 году, что привело к закрытию аэропорта Анкориджа. Хотя в 2004 году наблюдалась аналогичная активность без извержения, USGS продолжает внимательно следить за ситуацией.

В дополнение к этому, исследователи с помощью искусственного интеллекта предсказали возможное извержение подводного вулкана Оксиал-Симонт. В настоящее время Геологическая служба США отслеживает 169 активных вулканов по всей стране.

Большой Ситкинский вулкан, расположенный на необитаемом острове, представляет собой потенциальную угрозу для окружающей среды, однако вероятность человеческих жертв в случае его извержения остается низкой.