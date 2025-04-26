Россиянам запретили спать больше 10 часов в сутки

Государственная дума приняла в третьем чтении предложенные министерством здравоохранения поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

С 1 мая 2025 года на территории России вводятся новые правила для отдыха – теперь гражданам запрещается спать больше 10 часов в сутки.

– Доказано, что чрезмерный сон приводит к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе увеличивает риск инсультов и заболеваний сердца. Человек достаточно спать 7-8 часов в день, максимум 10. Всё, что больше, идёт во вред, – сказал замминистра здравоохранения Всеволод Павлов.

В ближайшее время Минцифры представит приложение «Мой сон», с помощью которого россияне смогут отлеживать время своего отдыха и делиться информацией с самыми близкими – родственниками, друзьями, государством. Также россияне смогут вести учёт своего сна на «Госуслугах», либо сообщить о времени засыпания и пробуждения на горячую линию.

За нарушение новых нормативов предусмотрена административная ответственность – штраф в размере 5 тысяч рублей, либо обязательные работы длительностью 48 часов.

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