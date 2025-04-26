Трамп и Зеленский “продуктивно” поговорили перед похоронами понтифика

Президент США Дональд Трамп провел “очень продуктивный разговор” с президентом Украины Владимиром Зеленским перед похоронами Папы Франциска, пишет ВВС со ссылкой на директора по коммуникациям Белого Дома Стивена Чунга.

По его словам, президенты встретились “сегодня в частном порядке”. Он пообещал рассказать больше деталей позднее.