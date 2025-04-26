 

Уникальный ген NOVA1 повлиял на эволюцию человеческого языка, считают ученые

26.04.2025, 12:40, Разное
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Новый ген, который может быть ключом к происхождению человеческого языка, обнаружили исследователи из Рокфеллеровского университета и лаборатории Колд-Спринг-Харбор в Нью-Йорке. Этот ген, называемый NOVA1, уникален для человеческого вида и отличается от вариантов, которые найдены у других млекопитающих. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Фото из открытых источников

Ученые полагают, что изменение в гене NOVA1, которое произошло в последние несколько сотен тысяч лет, может быть связано с развитием разговорного языка и эволюционным успехом человека. Это изменение не найдено у неандертальцев и денисовцев, что указывает на то, что оно произошло после того, как человеческий вид отделился от этих вымерших родственников.

Чтобы изучить влияние гена NOVA1 на поведение, учеными были созданы мыши с человеческим вариантом этого гена. Результаты показали, что эти мыши пищат по-другому, чем обычные мыши. Генетически модифицированные мыши издавали более высокочастотные ультразвуковые звуки, которые могут указывать на более активные попытки социального взаимодействия.

Ученые предполагают, что ген NOVA1 может быть ключевым фактором в развитии человеческого языка. Они также полагают, что этот ген может быть связан с развитием других когнитивных функций, таких как обучение и моторика.

Исследование гена NOVA1 может привести к новым открытиям в области эволюционной биологии и когнитивных наук. Ученые надеются, что их работа поможет понять, как человеческий язык развился и как он связан с другими когнитивными функциями.


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