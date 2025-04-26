Мнение: Картинки от роботов — настоящее искусство, или нет?

На Реддите есть сообщество любителей новых технологий, которое злые языки называют иногда сектой — настолько там любят искусственный интеллект, редактирование генома, нейрошунты и тому подобное. Сообщество называется «Сингулярность», так как его участники с нетерпением ждут прихода так называемой технологической сингулярности: взрывного ускорения научного прогресса.

Кстати, по-научному это называется «милленаризм» или, по-простому, вера в конец света — в некое событие, после которого жизнь на планете изменится кардинально. Странные американские церкви регулярно назначают новые даты Судного дня, руководство СССР пророчило скорое наступление коммунизма, а вот эти ребята с Реддита жадно ждут в ближайшие 5-10 лет технологическую сингулярность. Может быть, кстати, и дождутся — очевидных изъянов в логике, каковые были у советских и американских проповедников, у них нет.

Так вот, в сообществе вышла статья, озаглавленная так: «Искусство, созданное искусственным интеллектом: почему не стоит его бояться». Я счёл статью несколько спорной, но достаточно занимательной, чтобы перевести её на русский язык. Вот она (ссылка):

В последнее время много споров вызвало искусство, созданное искусственным интеллектом (ИИ). Часто звучит мнение, будто такое искусство — мусор, а его распространение — конец «настоящего» творчества. Как человек, ценящий традиционное искусство и одновременно интересующийся новыми технологиями, я предлагаю другой взгляд на проблему. В этой статье я кратко и понятно расскажу, что такое искусство, созданное ИИ, развенчаю распространённые мифы и объясню, почему оно не представляет угрозы.

1. Как работает генерация изображений при помощи ИИ?

Часто можно услышать, что программы вроде «Стейбл Диффужн» или «Мидджорни» просто копируют чужие рисунки и склеивают их в новое изображение. На самом деле это не так. Искусственный интеллект не хранит у себя целые картинки и не занимается коллажем. Он обучается, анализируя миллионы изображений, выявляя общие закономерности, формы и стили. Представьте студента-художника: он смотрит на тысячи картин, изучает цвета, композиции, но не копирует их дословно, а рисует собственное оригинальное произведение. Примерно так и работает ИИ: он усваивает правила и создаёт новые изображения, исходя из этих правил.

Когда модель «Стейбл Диффужн» обучается на миллиардах изображений, весь её накопленный «опыт» занимает всего 4 гигабайта — это математически исключает хранение полных копий каждой картинки. Получается, ИИ не ворует и не копирует чужое искусство, а создаёт нечто новое, руководствуясь общими принципами, которые он выявил в процессе обучения.

2. Разбираем критику искусства ИИ

«ИИ просто смешивает работы других художников». Как уже объяснялось, это не так. ИИ начинает создавать изображение со случайных точек и постепенно «представляет» его, следуя ранее изученным правилам. Это аналогично тому, как музыкант импровизирует мелодию, вдохновляясь ранее услышанной музыкой, но не копируя её нота в ноту.

«ИИ крадёт у настоящих художников». Это утверждение тоже не совсем верно. Когда ИИ генерирует изображение в стиле какого-то художника, он не копирует конкретные картины, а создаёт новый рисунок, основываясь на общих чертах его стиля. Люди-художники тоже вдохновляются стилями своих предшественников. Например, подражание стилю Ван Гога не считается кражей — это нормальная практика, на которой строится развитие искусства. Конечно, проблема согласия и справедливого вознаграждения художников за использование их работ для обучения ИИ существует. Это важная тема для обсуждения и регулирования. Но сам факт обучения стилю не является кражей.

«В искусстве ИИ нет человеческого замысла и души». Это заблуждение возникает из непонимания процесса. Во-первых, в искусстве, созданном ИИ, участвует человек, который формулирует запросы, отбирает и редактирует результаты. Это творческий процесс. Во-вторых, многие традиционные виды искусства (например, фотография) также используют технику и автоматизацию. Фотограф нажимает на кнопку, но именно его замысел делает фотографию произведением искусства. Аналогично работает и искусство ИИ.

Кроме того, художники уже много десятилетий используют случайность и автоматизацию как элемент творчества (например, абстрактная живопись Джексона Поллока). Искусство ИИ — просто новая форма такого подхода.

«Все работы ИИ выглядят одинаково и бездушно». На первый взгляд кажется, что работы, созданные ИИ, похожи друг на друга. Но это лишь поверхностное впечатление. Как и в цифровой живописи или фотографии, тут можно найти множество различных стилей и жанров. Говорить, что все произведения ИИ одинаковы, так же неправильно, как говорить, что все фотографии или цифровые рисунки похожи.

Что касается «бездушности», то когда появилась фотография, её тоже обвиняли в отсутствии души. Позже оказалось, что фотография может быть очень эмоциональной и глубокой. Также и искусство ИИ может выражать эмоции, если за ним стоит творческий замысел человека.

3. Искусство ИИ уже никуда не денется

ИИ уже стал частью творческого процесса, и отрицать это бессмысленно. История знает похожие примеры: когда появилась фотография, многие художники опасались, что это конец живописи. В результате живопись не исчезла, а наоборот, развилась и стала разнообразнее. То же самое произошло с цифровым искусством и музыкальными технологиями. Каждый раз искусство не исчезало, а расширяло свои возможности.

Сегодня многие художники используют ИИ как помощника: для поиска вдохновения, создания эскизов или новых идей. Это не уничтожает традиционное искусство, а расширяет его границы.

Откажемся от страха и ненависти

Понятны опасения художников перед новыми технологиями, особенно в вопросах оплаты и защиты авторских прав. Это справедливые тревоги, и их нужно решать. Но категорично отвергать искусство ИИ как нечто ужасное и бесполезное — ошибка. Вместо этого нужно вести конструктивный диалог о том, как использовать ИИ, чтобы уважать права художников и одновременно раскрывать новые творческие возможности.

Искусство ИИ — не замена, а дополнение человеческого творчества. Будущее будет намного интереснее, если вместо вражды и страха мы будем любопытны и открыты новому.

А вот несколько комментариев к статье.

Мне кажется, суть проблемы заключается в страхе.

Люди плохо адаптируются к переменам. В обществе искусство часто воспринимается как нечто, делающее человека «особенным». Если кто-то умеет красиво рисовать или писать музыку, его обычно ценят выше того, кто этого делать не умеет.

Творчество всегда занимало особое место в мире. Часто оно служило опорой для обездоленных людей, которые больше ничего не могли предложить обществу.

Теперь появился искусственный интеллект, способный создать за несколько секунд то, на что раньше уходили недели или годы. И вдруг оказывается, что художникам больше нечем заниматься. Остаётся только страх. Страх перед неизвестностью, перед ощущением ненужности и перед замещённостью технологией, способной сделать их работу лучше и быстрее. У них отнимают именно то, благодаря чему они чувствовали себя особенными.

В конечном итоге художники, потерявшие своё место, ничем не отличаются от представителей других профессий, вытесненных развитием технологий. Просто сейчас они — наиболее громко заявляющее о себе меньшинство.

Важно помнить, что на протяжении всей истории людям всегда было гораздо проще что-то отвергать, чем принимать.

Персональное искусство никуда не исчезнет. Но уйдёт то особое чувство, когда художник показывает своё творчество друзьям и коллегам и получает от них признание. Большинство художников в ближайшие годы превратятся в обычные цифры статистики. Людям потребуется много времени, чтобы смириться с этим, ведь в сознании общества уже слишком глубоко укоренилось представление о том, насколько важны и уникальны творческие люди.

* * *

Проблема здесь — антропоцентризм.

Вы используете множество слов, приписывающих машинам качества, которые искренние сторонники человеческой исключительности считают ересью, если применить их к чему-либо, кроме человека.

Каждый раз, когда термин применяется к искусственно созданной компьютерной сущности, мы вынуждены тщательно подбирать отдельные, «особые, но равнозначные» термины.

Эмоции? Нет, если речь идёт о компьютере, это уже называется «распределённой предвзятостью».

Мысль? Нет, это всего лишь «вычисления».

Ментальное пространство? Нет, это просто «симулированная среда».

Разумность? Нет, это теперь «исполнительный агент».

Постоянно появляются новые термины, которые отрицают существование чего-то большего в машине.

Ваш главный грех здесь — вы не стали использовать эти «особые» термины, «пригодные» для описания машин.

Вы не говорите на том новоязе, который специально придуман, чтобы не допустить обсуждения опыта машины человеческими понятиями.

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Я не вижу, чтобы художники, скульпторы, актёры или танцоры протестовали против искусственного интеллекта. Это делают лишь цифровые художники, да и то не все, а лишь их часть.

Вся их аргументация — огромный ложный ход: «ИИ убивает искусство!»

Нет. ИИ уничтожает конкретную экономическую модель для не самых талантливых цифровых художников. Возьмите реальную кисть или глину — и ИИ уже не сможет скопировать вашу работу.

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ИИ-искусство существует уже много лет. Раньше над ним только смеялись, но не ненавидели. Когда оно было примитивным, когда оно и в самом деле не было искусством, те, кто ненавидит его сегодня, не беспокоились. Но теперь, когда оно становится всё совершеннее, они негодуют. Потому что сегодня оно действительно искусство. Сегодня любой человек может окружить себя прекрасными вещами благодаря ИИ. Это значит, в мире появится больше красоты. Казалось бы, художники должны радоваться этому. Но это также означает, что красивые вещи становятся менее ценными.

И это всё, что вам нужно знать, чтобы понять, почему любые ваши аргументы обречены на провал. Вы никогда не убедите их, что они неправы, ведь настоящая проблема — вовсе не в искусстве. Она в их доходах.

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Кратко:

Если ИИ-искусство — это не просто переработка того, на чём его обучили, пусть он создаст изображение часов, показывающих время, отличное от 10:10.

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Люди любят ненавидеть новое, это нормально.