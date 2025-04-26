 

Солдаты императорской армии выпрямили Кривой Рог

26.04.2025, 11:33, Разное
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По итогам прошлогодних натуралистических испытаний Государю продемонстрировали планы важнейших городов империи. Особое внимание он обратил на Кривой Рог – Августейшему не понравилась кривизна города и тотчас был дан указ о выпрямлениии населённого пункта. Работы поручено провести воеводе, графу Черноглазову и боярину Самиру Хуснуллину. 

Солдаты императорской армии, истосковавшиеся по войне, с неподдельным благодушием принялись исполнять волю самодержца. Начала работу авиация, применившая сразу несколько видов фугасных бомб. Затем подстраивать ландшафт под государственные потребности принялись артиллеристы. 

Операция «Прямая линия» продолжилась утром следующего дня. В манёврах были задействованы лучшие силы инженерных войск, вооружённые нивелирами, транспортирами и циркулями. Для особо сложных участков был привлечён элитный отряд геодезистов, способных на глаз определить угол отклонения улицы от генеральной линии фронта. По легенде, именно из-за этих изгибов город когда-то и получил своё название – то ли в честь казака Рога с непростой судьбой, то ли из-за изогнутого мыса между реками Ингулец и Саксагань.

Местные холопы с удивлением наблюдали, как солдаты аккуратно переносят дома, выпрямляют дороги и даже осушают реку Саксагань.

«В результате спецоперации Кривой Рог стал настолько прямым, что теперь жители могут видеть друг друга с одного конца города до другого, а голуби, привыкшие летать по дуге, теперь осваивают прямолинейные маршруты», – отчитался перед Государём боярин Хуснуллин.

Император лично поздравил участников, пообещав выдать каждому медаль «За победу над кривизной» и внести город в учебники геометрии как образец идеального выравнивания. Сам же город был переименован в Прямой Рог. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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