 

Сегодня в Ватикане состоятся похороны Папы Франциска

26.04.2025, 11:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В субботу, 26 апреля, в Ватикане состоятся похороны Папы Франциска. Церемония отпевания состоится на площади Святого Петра, а затем тело понтифика отвезут в римскую церковь Санта-Мария-Маджоре, пишет ВВС.

Множество глав государств и правительств сообщили, что примут участие в церемонии похорон. Среди них президент США Дональд Трамп, президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Также прибудут в Ватикан президент Аргентины Хавьер Милей, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Британскую королевскую семью будет представлять наследник престола принц Уильям.

Вечером перед похоронами, в 20:00 по местному времени, камерленго возглавил обряд запечатывания гроба в присутствии других высокопоставленных кардиналов.

Лицо Папы закрыли белой шелковой вуалью, а в гроб положили монеты, отчеканенные в период его понтификата, и список деяний Франциска.

После отпевания, гроб с телом Франциска перевезут в церковь Санта-Мария-Маджоре – одну из четырех папских базилик Рима. Она находится за пределами Ватикана на другой стороне реки Тибр.

Понтифик в своем завещании попросил захоронить его именно в Санта-Мария-Маджоре. “Я всегда доверял свою жизнь, священническое и епископское служении Матери Господа нашего, Пресвятой Марии”, – пояснил он.

Франциск также завещал, чтобы его гробница была “простой, без особых украшений” с одной лишь надписью – Franciscus.

Возглавлять процесс захоронения вновь будет камерленго Кевин Фаррелл.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Покончила с собой Вирджиния Джуффре, одна из жертв сети миллионера-педофила Джеффри Эпштейна

25.04 / Минюст РФ объявил “иноагентом” музыканта Васю Обломова

25.04 / В Кремле завершилась встреча Путина и Виткоффа

25.04 / Более 100 жителей Газы эвакуированы из сектора во Францию

25.04 / Взрыв в Балашихе, убит замначальника ГОУ генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик

25.04 / Мирный план от США и ответ Украины и Европы на американские предложения

25.04 / Виткофф встречается с Путиным после обмена предложениями в Париже

25.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1157-й день войны

25.04 / Минюст США – UNRWA не является частью ООН и не обладает иммунитетом

25.04 / Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 622 ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика