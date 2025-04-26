 

Мнение: Губернатор, лобби и Вологодский лес

26.04.2025, 11:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» посмотрели миллионы россиян. Тоже решил посмотреть. Думал, осилю пару серий, но что называется, залип. Угробил выходной, но посмотрел разом все 8 серий. А зацепили меня великолепные съемки видов Вологды и окрестностей. И эпизоды, в которых грандиозные 40-тонные танки Т-80 рассекают по полигону. Дело в том, что Вологда – это город в котором в «Красных казармах» я полтора года, старлеем прослужил в танковой роте мотострелкового полка. В общем, из-за сериала «Ландыши» захотелось снова съездить в Вологду. К этому времени Вологодчина стала часто появляться в федеральной информационной повестке. И вовсе не из-за сериала «Ландыши».

….18 апреля Басманный суд Москвы продлил на два месяца и 29 суток арест вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова. По версии обвинения, чиновники потребовали 100 млн руб. от руководства лесопромышленного предприятия АО «Березник» за «общее покровительство» и продление договора аренды лесных участков под вырубку в Вологодской области.

Задержали Алексеева и Бочарова 26 февраля 2025. Сразу после ареста в официальном телеграмм-канале губернатора Вологодской области Георгия Филимонова появилась информация, что губернатор знает про арест своих подчиненных, но «некоторые СМИ, не разобравшись, начали увязывать случившееся с работой Алексеева на Вологодчине – это не так. К лесной отрасли региона он не имел никакого отношения, а функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве».

А 28 февраля 2025 года, телеграмм-канал губернатора перепостил сообщение своих ярых сторонников под вызывающим названием «Губернатор Филимонов под ударом фемоабортного лобби». Поклонники губернатора Вологодской области связали арест вологодских чиновников с инициативами губернатора по ограничению торговли спиртным и «рекомендацией» губернатора медицинским учреждениям отказаться от предоставления услуг по прерыванию беременностей.

Подробности – в программе «Губернатор, лобби и Вологодский лес»

Сайт «Судового журнала»

Кроме ВКонтакте посмотреть программу можно в  Ютубе, Рутубе или Дзене.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Мнение: Картинки от роботов — настоящее искусство, или нет?

26.04 / Ученые усовершенствовали ИИ-декодер мозга для перевода мыслей в текст

26.04 / Солдаты императорской армии выпрямили Кривой Рог

26.04 / Корица повлияла на усвоение лекарств

26.04 / Отказ от смартфона омолаживает мозг на 10 лет, обнаружили ученые

26.04 / Ученые опровергли мнение о том, что бонобо эмпатичнее шимпанзе

26.04 / В России приступили к сложному корпусированию микросхем

26.04 / От председателя колхоза до фаворита на конклаве – кто такой северокорейский кардинал Пак Чжоль Ён?

26.04 / Учёные подтвердили пользу грецких орехов для работы мозга

26.04 / Ледники по всему миру каждую секунду теряют лед размером с три олимпийских бассейна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика