 

Отказ от смартфона омолаживает мозг на 10 лет, обнаружили ученые

26.04.2025, 10:30, Разное
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Американские и канадские исследователи провели исследование, которое показало, что сокращение времени, проводимого в интернете, положительно влияет на психическое здоровье людей. Испытания длились месяц, в течение которого добровольцев разделили на две группы. Первая группа отключала интернет на первых двух неделях эксперимента, а вторая — на последних. Об этом сообщает gazeta.ru.

Фото из открытых источников

Всего в исследовании приняли участие 467 человек, однако лишь 119 из них сумели выдержать более десяти дней без доступа к глобальной сети. Это демонстрирует, насколько сложно современным людям отказаться от привычного взаимодействия с гаджетами.

Результаты исследования оказались впечатляющими. Отказ от интернета привел к сокращению времени, проведенного перед экранами, почти вдвое — с 314 минут в день до 161. Участники отметили улучшение общего самочувствия и психического здоровья. Более того, их способность концентрироваться увеличилась настолько, что исследователи сравнили этот эффект с омоложением мозга на десять лет.

Еще одним важным открытием стало снижение симптомов депрессии у испытуемых, причем результаты оказались даже лучше, чем при применении традиционных антидепрессантов. Эти данные подчеркивают важность осознанного подхода к использованию цифровых технологий и их влияния на нашу жизнь.


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