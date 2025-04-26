 

В России приступили к сложному корпусированию микросхем

26.04.2025, 9:35, Разное
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Российской GS Nanotech завершено корпусирование пилотной партии микрочипов в интересах Malt System, больше известной под названием Мальт Систем, — это фактически первый для российских производителей опыт по сборке микросхем на таком высоком уровне.

Для решения задачи инженерами GS Nanotech при поддержке своих коллег из компании-заказчика была разработана специальная 26-слойная подложка и подготовлена технология, обеспечивающая компоновку в корпус до восьми единиц кристаллов (по методике flip-chip) с интеграцией свыше 200 элементов SMD.

Все 100 % микросхем из опытной партии были признаны годными, а работы по разработке, первоначальному тестированию и выполнению технологических операций полностью выполнялись на предприятии GS Nanotech, расположенном под Калининградом. В обозримом будущем компании намереваются наладить более широкое взаимодействие в этом направлении.

По словам гендиректора GS Nanotech Сергея Пластинина, работы по корпусированию микрочипов такого высокого уровня стали настоящим вызовом — в стране еще никто не выполнял подобные работы с таким уровнем сложности, однако благодаря наработанному опыту в GS Nanotech с этим успешно справились.Источник &#8212 GS Nanotech


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