 

От председателя колхоза до фаворита на конклаве – кто такой северокорейский кардинал Пак Чжоль Ён?

26.04.2025, 9:33, Разное
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Ватикан замер в ожидании: кардинал Пак Чжоль Ён, выходец из Северной Кореи, рассматривается как наиболее вероятный преемник покойного папы Франциска.

Путь кардинала Пака к вершинам католической иерархии был нетривиальным.

До принятия сана в возрасте 40 лет, Пак Чжоль Ён успел поработать трактористом, оператором машинно-тракторной станции, а затем возглавил колхоз «Солнце чучхе», где, по слухам, добился рекордных урожаев репы. Примечательно, что параллельно с сельскохозяйственной деятельностью Пак преподавал научный атеизм в университете имени Ким Ир Сена. Даже после принятия сана он продолжал читать лекции по этому предмету, иногда приходя на лекции в епископском одеянии.

– Он умеет работать с землёй и с душами, – заявил один из приближенных к кардиналу. – А ещё он точно знает, как построить коммунизм в отдельно взятом Ватикане.

Сейчас все взгляды прикованы к Сикстинской капелле, где кардиналы со всего мира решают судьбу католической церкви. И, возможно, судьбу мировых урожаев корнеплодов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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