Учёные подтвердили пользу грецких орехов для работы мозга

Британские учёные провели новое исследование, которое показало, что употребление грецких орехов на завтрак значительно улучшает когнитивные функции молодых людей. Результаты этой работы стали очередным подтверждением необычной теории, согласно которой внешний вид растения намекает на его целебные свойства. Об этом сообщает New Atlas.

Фото из открытых источников

Исследование, проведенное специалистами из Университета Рединга, показало, что утренний приём пищи, обогащённый грецкими орехами, способствует улучшению времени реакции и памяти на протяжении всего дня. Это открытие стало неожиданностью даже для самих учёных, ведь грецкий орех внешне напоминает мозг, что уже давно наводит на мысли о его пользе для нервной системы.

Одна из авторов исследования, профессор нейробиологии Клэр Уильямс подчеркнула:

«Эти данные показывают, что грецкие орехи действительно благотворно влияют на мозговую активность. Достаточно съесть небольшую порцию орехов утром, чтобы получить заметный интеллектуальный бонус в течение дня. Приятно осознавать, что такой простой продукт способен заметно улучшить наши когнитивные возможности».

В эксперименте приняли участие 32 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет, которых разделили на две группы. Одна группа получала завтрак, состоящий из мюсли, йогурта и грецких орехов, тогда как другая ела тот же завтрак, но без орехов. Учёные специально добавили в диету второй группы масло, чтобы обе группы получали одинаковое количество питательных веществ и калорий.

Через несколько часов после завтрака испытуемые прошли ряд тестов, оценивающих их когнитивные способности. Оказалось, что участники, употреблявшие грецкие орехи, демонстрировали лучшие результаты в тестах на внимание и скорость реакции. Однако влияние орехов на память оказалось неоднозначным: хотя спустя два часа после употребления грецких орехов память ухудшалась, через шесть часов она улучшилась по сравнению с показателями тех, кто орехов не ел.

Кроме того, электрическая активность мозга у обеих групп различалась. У тех, кто ел грецкие орехи, наблюдалась повышенная активность в областях, связанных с запоминанием и переключением между задачами. Тем не менее, стоит отметить, что настроение участников после употребления орехового завтрака было хуже, возможно, из-за непривычного вкуса и запаха ореховой муки.

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