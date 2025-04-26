Загадка посмертной активности мозга: возможно ли существование души?

На протяжении столетий человечество задавалось вопросом: существует ли душа, сохраняющаяся после физической смерти, или же наше сознание целиком зависит от физического функционирования мозга? Этот вопрос продолжает оставаться одной из главных научных и философских загадок современности.

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Однако, как информирует metro.co.uk, недавно один из ведущих учёных приблизился к решению этой загадки. Профессор анестезиологии и психологии Стюарт Хеймерофф из Университета Аризоны заявил, что обнаружил необычные данные, которые могут пролить свет на этот вечный вопрос.

В ходе исследования, проведённого учёными из Университета Джорджа Вашингтона в 2009 году, были использованы специальные датчики, установленные в мозг пациентов, считавшихся клинически мёртвыми, непосредственно перед отключением поддерживающих жизнь аппаратов. Результаты удивили исследователей: даже спустя несколько десятков секунд после официальной констатации смерти фиксировалась активность мозга, порой продолжавшаяся до 90 секунд.

Эти данные привели доктора Хеймероффа к предположению, что такая активность может свидетельствовать о существовании души, покидающей тело после смерти. По мнению исследователя, именно в этот момент сознание остаётся последним элементом, уходящим вместе с жизнью.

Учёные отмечают, что снижение уровня кислорода в мозгу приводит к утрате электрической активности многих нейронов, что, в свою очередь, провоцирует цепочку электрохимических реакций. Они предполагают, что именно эти процессы могут объяснить яркие воспоминания людей, возвращённых к жизни после клинической смерти, включая ощущение выхода из собственного тела.

Тем не менее, вопрос о природе этой активности остаётся открытым. Является ли она лишь следствием процессов, происходящих в умирающем мозге, или всё-таки представляет собой нечто большее, например, это подтверждает существование души?

Хотя наука ещё далека от получения окончательного ответа, исследование доктора Хеймероффа добавляет новые элементы в эту давнюю дискуссию, предлагая свежие идеи для размышлений.