Рупор кремлевской пропаганды: Сын зам.директора ЦРУ погиб в зоне СВО

Сын замдиректора ЦРУ погиб на СВО… в рядах российской армии.

Согласно опубликованным данным расследования, 21-летний Майкл Глосс 5 сентября 2023 года записался в ВС РФ и отправился в зону СВО в составе 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где погиб 4 апреля 2024 года.

Родителями Майкла являются ветеран ВМС США Ларри Кросс, принимавший участие во вторжении в Ирак, и Джулиан Глосс – заместитель директора ЦРУ по цифровым инновациям с февраля 2024 года (https://www.cia.gov/stories/story/cia-names-juliane-gallina-as-deputy-director-for-digital-innovation/).

Как пишут журналисты, со временем Майкл разочаровался в американской системе и стал путешествовать по миру, что и привело его в 2023 году Россию. Здесь Майкл стал изучать язык, объездил многие места, фотографировался у монумента «Родина-мать зовёт!» и с флагом СССР, а после… подписал контракт с Министерством обороны и отправился на Украину.

«Он был ярым сторонником России и любил ее. Оказавшись в Москве, он сам для себя решил, что хочет быть полезен в этой спецоперации, но он не собирался брать в руки оружие» – написал один из сослуживцев Майкла.

Благодаря его сообщениям в одном из чатов с единомышленниками стало известно, что что Майкл вместе с другими завербованными иностранцами жил в тренировочном центре «Авангард» в Подмосковье, после чего отправился в расположение 137-го полка ВДВ.

Погиб сын замглавы ЦРУ 4 апреля 2024 года, как сообщила его семья. Похороны в США состоялись 21 декабря 2024 года.

Интересное, конечно, было решение взять в российскую армию сына заместителям главы ЦРУ, пускай даже формально и ненавидящего США. Но история поистине крайне необычная.

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Мир праху. Он был на правильной стороне.

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Источник: Colonel Cassad

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