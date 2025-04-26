Мнение «аналитика»: О защитнике русского… Что творится в этой многонациональной Москве?

В сети расходится видео из московского метро, которое — видео, а не метро — оставляет ощущение иррациональности. Там человек доходчиво и на чистом русском объясняет мигранту из Средней Азии, что руки распускать нельзя. А тем более нельзя лезть под юбку несовершеннолетней девушке, которая стесняется за себя постоять.

Для большей убедительности общественный воспитатель апеллирует к русским традициям и угрожает «Русской общиной».

Что здесь иррационального и абсурдного?

А то, что «воспитывает» среднеазиатского хулигана и угрожает «Русской общиной»… мингрел из Абхазии. Который приехал в Москву как в центр православия на Пасху и в метро заметил мигранта, который нагло при всех лез под юбку девочке.

Понятно, что наглость иных гостей из азиатских республик шокирует и вызывает вал эмоций. Вот поэтому и требует наш народ «навести порядок» с мигрантами. Сил уже у многих нет. И они думают, что если эта наглость зла уже в метро, где до полиции рукой подать и камеры повсюду, то что же происходит в автобусах поздно вечером на окраине?

Поэтому народ логично и всё больше требует: жёстче надо! Жёстче! Но — требует в основном в соцсетях. А в реальной жизни давать жёсткий отпор потерявшим берега Мастурбекам приходится… таким же случайным гостям, только правильно воспитанным. В русской и православной традиции. И взывают они — к силе «Русского мира» как к единственной реальной опоре.

Но где она, эта сила, в сегодняшней столице?

И что вообще происходит с Москвой?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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