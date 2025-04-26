Археологи обнаружили древние свидетельства загрязнения свинцом в Греции

Исследования, проводимые археологами из Германии и Греции, выявили свидетельства антропогенного загрязнения свинцом, которые могут пролить свет на социально-экономические изменения в Древней Греции. Ученые обнаружили окаменелые слои, содержащие следы свинца, возрастом более 5000 лет, что совпадает с началом бронзового века и развитием монетарного общества. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

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По словам палеонтолога Андреаса Куцодендриса из Гейдельбергского университета, свинец, выделяющийся при производстве серебра, служит важным индикатором изменений в обществе. Первые следы свинца в археологических находках появились примерно в то время, когда началась добыча серебра из свинцовых руд. Эти следы были найдены в зубах и костях древних людей, а также в образцах окружающей среды, сохранившихся в археологических слоях.

Команда Куцодендриса провела исследование дна Эгейского моря, извлекая образцы морского дна, чтобы проанализировать слои, образовавшиеся на протяжении тысячелетий. Исследователи искали как признаки загрязнения свинцом, так и пыльцу, которая может указать на сельскохозяйственную деятельность и образ жизни людей того времени.

Анализ образцов показал, что самое раннее антропогенное загрязнение свинцом произошло 5275 лет назад. Это на 1200 лет старше предыдущих известных свидетельств загрязнения и совпадает с началом бронзового века в регионе. Однако в слоях, относящихся ко всему бронзовому веку, следов свинца не обнаружили, но резкий рост загрязнения был зафиксирован около 2225 лет назад, что совпадает с периодом завоевания Греции римлянами.

Археолог Джозеф Маран объясняет, что это время связано с активной эксплуатацией природных ресурсов региона римлянами, что привело к увеличению добычи металлов и, вероятно, к росту случаев отравления людей свинцом. Изменения в составе пыльцы также указывают на переход от пастушеского образа жизни к монетарной экономике, что повлияло на окружающую среду: вырубка лесов, расширение сельскохозяйственных угодий и увеличение содержания тяжёлых металлов в почве.