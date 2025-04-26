Мнение: Реклама задолбала

Пробиваться в Ютуб после помощи моего друга-хакера стало намного легче. Он сделал почти так, как я и мечтал: что-то там подключил, и Ютуб сразу стал доступен, а все эти его идиотские блокировки остались в прошлом. Хотя все эти подвисания на минуту-две все равно остались, не без этого – но стало почти как у нормального человека в нормальной стране. Бывает, что за весь вечер ничего не виснет. Радует.

Однако, как жаловался еще Лис в Маленьком Принце, все равно по настоящему хорошо не бывает: если есть куры, то есть и охотники, а если охотников нет – то и кур тоже нет. Какое-то проклятье. Так и с Ютубом. Только он заработал и вроде бы наступило Щастье – так нет. Почти сразу Ютуб стал уже сам мордовать своей рекламой. А ведь – как раз в связи с войной – Ютуб вроде как сначала «наказал» Россию – отключив по РФ свою рекламу! Однако теперь – возможно, в связи с випиэнами – чертова реклама Ютуба снова появилась! Причем одновременно, видимо, с целью поиздеваться, Ютуб запустил бегущей строкой на русском (!) приглашение подключать себе «пакет Премиум», будто не зная, что из России оплатить в долларах НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО! Подвесил морковку на веревочке, висит груша, нельзя скушать!

И самое страшное. Внезапно умерли полезнейшие программки – блокировщики рекламы в Ютубе. Друг-хакер мне объяснил, что Гугл «улучшил» конфигурацию Ютуба, и фактически «закрыл» ту самую уязвимость, которая и позволяла «работать» на Ютубе всем блокировщикам! Заткнули дыру, по сути! Кошмар. Друг-кудесник, ожививший мой Ютуб, тут развел руками. Мол, после исчезновения той «дыры» в конструкции Ютуба блокировать чертову рекламу уже невозможно, кранты, бро.

Бараны, понятно, сейчас начнут дружно блеять, что «смотреть рекламу – это карма», «мы должны это делать, потому что это позволяет выживать производителю и самому Ютубу», «ай-яй-яй, нехорошо брыкаться, когда тебя пытаются доить» и что-то столь же тупое. Просто обидно, что творческая мысль хакеров сдалась, а железная пята корпораций опять придавила свободу юзеров.