Облако Оорта: новая модель раскрывает его форму

Согласно новому исследованию, загадочное облако Оорта, находящееся на краю Солнечной системы, может иметь уникальную спиральную структуру, напоминающую миниатюрную галактику. Это открытие, опубликованное 16 февраля на сервере препринтов arXiv, представляет новую модель, которая заставляет иначе взглянуть на внутреннюю архитектуру облака.

Фото из открытых источников

Облако Оорта, состоящее из остатков формирования гигантских планет, таких как Юпитер и Нептун, возникло около 4,6 миллиарда лет назад. Эти остатки, некоторые из которых достаточно велики, чтобы считаться карликовыми планетами, были выброшены на значительные расстояния от Солнца в процессе их формирования. Внутренний край облака находится примерно на расстоянии 2000–5000 астрономических единиц (а. е.) от Солнца, а внешний край простирается от 10 000 до 100 000 а. е. Для сравнения, одна а. е. равна примерно 93 миллионам миль (150 миллионам километров).

На таких огромных расстояниях объекты облака Оорта слишком малы и тусклы, чтобы их можно было наблюдать даже с помощью самых мощных телескопов. Большую часть информации о облаке астрономы получают от долгопериодических комет, которые выбрасываются из облака под действием гравитации и начинают двигаться по орбитам вокруг Солнца.

Для создания новой модели исследователи использовали данные об орбитах комет и гравитационных силах, действующих как внутри, так и за пределами Солнечной системы. Одним из ключевых факторов, определяющих форму облака Оорта, является так называемый «галактический прилив» — влияние звёзд, чёрных дыр и центра нашей галактики на объекты облака. Это воздействие, однако, затеняется гравитацией Солнца для объектов, находящихся ближе к нему.

С помощью суперкомпьютера NASA «Плеяды» учёные смогли смоделировать внутреннюю структуру облака, которая, согласно их расчетам, напоминает спиральный диск Млечного Пути. Рукава этого внутреннего облака Оорта могут простираться на 15 000 а. е. от края до края.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, исследователям необходимо будет отслеживать объекты облака и выделять их свет среди других источников. Однако эти задачи пока недостижимы, так как на данный момент не хватает необходимых ресурсов для их реализации.

Тем не менее, учёные подчеркивают важность дальнейших исследований облака Оорта для понимания происхождения комет, эволюции нашей Солнечной системы и влияния облака на космическое окружение.