Мнение: Письмо: “Минусовое состояние”

Не так давно в нашей рубрике было письмо, в котором замужняя автор флиртовала с заказчиком, которому делала ремонтные работы. До измены мужу дело в письме не дошло, но я предложила определить тип фрустрации автора. Многие правильно написали тогда, что автор – белоснежка. Большинство аргументировали тем, как легко, открыто и спонтанно автор флиртовала с незнакомым мужчиной и какое сильное впечатление на него производила.

После автор писала еще письма. Одно я хочу опубликовать, без имени, постоянные читатели и так вспомнят о ком идет речь.

Письмо такое, от которых рапунцелей-онегиных обычно бомбит. И некоторых бомбит не столько по поводу неэтичности, сколько “почему кому-то все, а другим ничего?”. Этика тут и правда сомнительная, но и завидовать нечему.

Хорошо ли поступает автор в письме? Нет. Но главное, на что мы должны обратить внимание, автор делает это без жестокого умысла, а не имея сил справиться со своими желаниями. Как мы обычно не осуждаем алкоголиков за их пристрастие, а скорее жалеем, так и других аддиктов мы не должны осуждать. Белоснежки-казановы – не аддикты в полном смысле этого слова, однако их фрустрация такова, что им очень сложно справляться с полигамными влечениями, для них очень сложно и даже почти невозможно хранить верность. Они не видят ничего плохого в неверности, особенно когда на подъеме (в депрессивном состоянии могут бояться). Эту фрустрацию можно преодолеть, белоснежки как и казановы могут стать моногамными, но мы должны признать, это требует прокачки личности.

Главное, что надо понимать касательно этого типа: 1) полигамия – не есть норма ни для кого, фрустрация – не норма, а искажение, 2) фрустрация белоснежек-казанов просто так от “осмысления” не исчезает и от угроз-наказаний со стороны – тем более, 3)отношений с этим типом надо либо избегать, но если прочно связались, можно минимизировать вред.

И вот о последнем, как минимизировать вред, если ваш партнер, не дай Бог, казанова-белоснежка, а убрать его фрустрацию за него вы не можете, мы и поговорим. Все-таки этот тип обычно обладает обаянием и избежать отношений с ним не так уж легко.

Но сначала само письмо и вопрос вам: “В какой именно момент и зачем белоснежка переключается с одного мужчины на другого, как вы думаете?”

“Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Писала Вам несколько писем и решила написать снова, может мне повезет и это будет интересно для разбора.

История такая, я очень влюбчивая. Замужем 16 лет, двое деток, старший подросток, мой подарочный первенец, у нас с ним замечательные отношения, многое мне доверяет, делится. И малыш тодлер почти трехлетка, наше чудо. Замечательный муж, работает, много времени проводит с детьми, с малышом мы даже в равной степени, т.к. я работаю, работа интересна, но физически трудная(отделочник, декоратор) заработок сейчас выше, чем у мужа, но благодаря его работе( в силовых структурах) приобрели дом и квартиру. Живем в небольшом уютном городе, все есть и вместе мы хорошая команда. Вот. И это все очень здорово, кроме того, что я очень сильно люблю минусовое состояние, но и что бы с другой стороны было так же.

И раньше, до малыша все было очень легко, был постоянный мужчина, тоже женатый, из правительства города, первый зам главы, с пол года был ИО главы, мы там познакомились, лет пять назад, когда я там работала, он очень красиво ухаживал, устраивал выезды на пикник, зимой в загородный домик и пр. Помимо него были переодические интересные интрижки, которые вроде как были мне для прикуривания)) мужчины все очень классные, интересные, всегда чем то помогали мне в жизни.

У моего основного(после мужа) мужчины заболел и умер отец, к этому времени мы встречались около 2х лет, я уже не работала там, уезжала работать в лес в лагерь по основному образованию, потом ушла в школу. Умер отец и мой лю совсем сдал, я не знала чем могу помочь, написала слова соболезнования, что если нужна помощь в чем угодно, я все сделаю. И две недели старалась не отсвечивать, это был унылый ноябрь, и я поняла, что отношения наверно себя изжили, будто второй брак, нет огня, рутина. Но и понимала, что не смогу расстаться просто сама, прикипела.

Мы с мужем давно хотели второго ребенка, но 10 лет не получалось ничего, две замершие, после которых я приходила в себя по пол года. И у меня созрел план, если будет ребенок, я смогу расстаться, бросила таблетки. Мой лю через две недели после потери отца начал активно писать, мы встречались и с первого раза две полосочки. Первое узи показало что все отлично, критические 5 недель позади, канун нового года, в этот день я хотела сказать, что нам придется расстаться. Мы поехали за город, романтика, шашлыки, бещумный снегопад… смалодушничала, не смогла.

В новый год он всегда поздравлял ровно в 00.01)) январь, вроде все как раньше, но и нет, у меня гормоны, через край и жизнь внутри. Мы всегда встречались раза два в неделю, редко 1. И вот к концу января или начале февраля, перед тем как ехать домой я разрыдалась, первый раз, и все таки сказала, что эта встреча последняя, нам нужно расстаться, у меня будет ребёнок. Он конечно офигел знатно, спросил- мой? Я сказала да, но я без претензий, у меня семья и как вышло, так вышло. Но он не согласился, сказал- как же я без тебя? Про любовь и что расставаться он не хочет. Продолжил общаться, как ни в чем не бывало, прислал мне красивые цветы доставкой на работу) гладил растущий животик, а меня все начало напрягать. Чувствовалось, что он хочет страсти, как раньше, а мне нужна была только забота, которую в полной мере мне давал муж. Точкой стал момент, меня положили на сохранение, я об этом ему не рассказала, узнал через день, просил встречу, я сказала, что не могу, в больнице. И он за неделю не приехал, писал, но не приехал, знаю, что палевно, но и я там не взаперти, можно было что то придумать, но видимо половой покой и всё. И я написала прощальное письмо) что все было замечательно, классно, но пора. Мне нужно то что ты не можешь мне дать, а тебе, то что я теперь дать не могу. Он прочитал, но ответил лишь ночью. Что он этого не хочет, что не прощается, что будет скучать, и все такое прочее. Ночью у меня был сонный паралич, выписалась, влилась в беременность по полной, рос живот, чувствовала себя богиней плодородия😂😂. Он иногда писал, пару раз приезжал к работе, говорили на отвлеченное и расходились. Поздравил с рождением сына, стал переодически присылать деньги, в основном в праздники, мой др, 8 марта и пр. И так вот это все тянется третий год, я занималась разным рукоделием на продажу, заказывал изделия, платил в 10 раз больше, выманивал короче, несколько раз я сдалась, но чувствую, что не люблю больше совсем. Вроде как человек не чужой и мысли о нем проскакивают, но не заводит больше, как мужчина. Как то вот так, многое конечно опустила, но то больше наверно шкатулочка).

А сейчас вроде как новые у меня чувства, был еще заказчик, не тот про которого писала, с тем не стала общаться дальше, даже пришлось заблочить. Новый вреде как свободный, разводится, страдает из за дочери очень. После заказа стали общаться, очень тепло, очень легко, было два свидания, шлет сердечки, зовет в гости. Но вот как то что то со мной не то. Боюсь все испортить, не знаю как двигаться, я очень много работаю, но скажу честно не только из за денег, работа помогает отвлечься от влюбленностей, когда я дома, это конечно жесть, все время думаю о новом кавалере”.