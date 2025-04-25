Мнение: Но нет в нем мужского конца

…А взамен дает искусственный член, который всем хорош, кроме, очевидно, возможностей применения по прямому назначению. Именно поэтому коварный «стоматолог» уже на следующий день спокойно оставляет ставшего абсолютно безвредным и тихим шутника-петросяна вдвоем со своей невестой в постели.

За девицу же «Афину», весь фильм сохраняющей обдолбанный вид (фирменный знак актрисы Боярской), «стоматологу» и вовсе опасаться не приходится – она, похоже, за все экранное время так и не научилась различать, кто из мужчин в какой момент перед ней находится.

Нет, в общем, по-своему фильм прекрасный – если только суметь понять его символический смысл. А он прост: главный герой занимается черт знает чем и ИМЕННО ПОЭТОМУ живет безбедно, однако есть одно «но», что безотчетно отравляет его счастливую жизнь: наличие полового члена…

На моем Бусти – образчик моей фирменной кинорецензии в лучших традициях отечественных кинокритиков! Ссылка – https://boosty.to/sapojnik. Велкам, друзья!