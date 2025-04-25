Мнение: Но нет в нем мужского конца
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…А взамен дает искусственный член, который всем хорош, кроме, очевидно, возможностей применения по прямому назначению. Именно поэтому коварный «стоматолог» уже на следующий день спокойно оставляет ставшего абсолютно безвредным и тихим шутника-петросяна вдвоем со своей невестой в постели.
За девицу же «Афину», весь фильм сохраняющей обдолбанный вид (фирменный знак актрисы Боярской), «стоматологу» и вовсе опасаться не приходится – она, похоже, за все экранное время так и не научилась различать, кто из мужчин в какой момент перед ней находится.
Нет, в общем, по-своему фильм прекрасный – если только суметь понять его символический смысл. А он прост: главный герой занимается черт знает чем и ИМЕННО ПОЭТОМУ живет безбедно, однако есть одно «но», что безотчетно отравляет его счастливую жизнь: наличие полового члена…
На моем Бусти – образчик моей фирменной кинорецензии в лучших традициях отечественных кинокритиков! Ссылка – https://boosty.to/sapojnik. Велкам, друзья!
Источник: Размышления вольного социолога
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