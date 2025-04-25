Мнение: Зачем России Прибалтика

Ушлый малый Девол (по фамилии Пономарев) разместил в своем Бусти целый геополитический сценарий возможной будущей войны России с Прибалтикой. Не поленился – расписал всё. По его мысли, Россия начнет со вторжения в Эстонию, Девол даже прикидывает состав групп вторжения и какие собственно части станет использовать тов. Белоусов, как станет участвовать Краснознаменный Балтфлот, прикидывает, насколько успешно пойдет вторжение, на забывает, что эстонцы будут использовать своих партизан и «народное ополчение», оценивает, насколько велика будет военная поддержка со стороны НАТО, в какие сроки эта очередная война с участием озверевших «русских медведей» уложится.

Именно за счет подробностей и проработки деталей сценарий будущей войны смотрится очень убедительно и правдоподобно – чем, собственно, Девол и славится (он очень тщательный аналитик). Но далее в том же тексте Дмитрий дает себе труд прикинуть, какова будет глобальная реакция Европы на эту войну во внешнеполитическом контексте – то есть что станут делать европолитики в отношении РФ. И уже из анализа Девола с несомненностью вытекает, что вся затея с этой войной – полнейший бред. По его мысли, именно в результате начала «Балтийского экспресса» сбудется, наконец, заветная мечта Гиркина сотоварищи – полное и окончательное сворачивание в России «раздутой потребительской экономики»: нормирование потребления, «будут ограничены многие экономические сферы (импорт, банковское дело, строительство, ритейл), возможно, будет ускорено введение цифрового рубля как средства контроля за потреблением».

Девол пишет, что прооизойдет «окончательное сворачивание чекистского НЭПа, красы и гордости эпохи путинского кегебокко. Я не шучу. Ибо правящий класс в СевЕвразии смог благодаря мировой сверхглобализации и западным технологиям решить наконец-то продовольственный вопрос». Ну, стало быть, опять вспомним про этот вопрос.

По идее Девола, в ответ на захват Эстонии Западу придется блокировать всю морскую торговлю РФ по Балтике, что сократит все поступления по импорту в Россию процентов на 40 и вообще сломает всю нынешнюю российскую модель экономики. Забавно, что главным триггером вторжения для РФ будет как раз стремление России помешать странам Балтии мешать продаже российской нефти по Балтийскому морю! Есть в этом какое-то противоречие. То есть Россия полезет против шавок, чтобы уже сама Европа всей своей силой заблокировала российскую торговлю?? Понятно, что они все – кретины, но до такой ли степени, что не умеют считать на два хода вперед? По логике, если этот шаг откровенно туп и не нужен России, ибо «будет больно», то именно так Россия и поступит, конечно же.

Девол пишет прямо. «…выбора у режиссеров нет. Если РесФед определен на роль главного инструмента войн в Европе и Северной Евразии, то жертвовать раздутой в эпоху кегебокко потребительской экономикой в военно-сырьевой колонии так или иначе придется. Для борьбы с внутренним недовольством запутинцы внутри страны совершенно не зря держат “вторую армию” из откормленных силовиков».

Да, если принцип «чем глупее – тем вероятнее», то Девол со своим сценарием полностью прав. По 2022 году мы знаем, что именно так здесь и бывает. Хотя жаль… Ни карточки, ни «цифровые рубли» лично мне не нужны от слова совсем. Но главное – я опять в упор не пойму – ЗАЧЕМ??

Зачем сейчас нам эти малохольные республики – Латвия, Литва, Эстония? Куда России лезть? Понятно, почему раньше на них, сразу после распада совка, на них облизывались: это были порты для той самой морской торговли, которой у России не было и по которой мучили фантомные боли. Через Ригу, Тарту, Таллин – тупо, но хотя бы понятно. Однако за последние 20 лет кое-как понастроили своих, российских портов – Высоцк, Усть-Луга и пр. ЗАЧЕМ нам прибалты – люди, которые нас превентивно ненавидят от всей души и тихо вымирают в своих странах от тоски и безнадеги?

Так хочется дать им смысл жизни снова?