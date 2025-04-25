Как загадочный случай с шахтёром породил миф о пришельцах

6 июня 1980 года в маленьком британском городке Тодморден (Западный Йоркшир) произошло одно из самых загадочных событий XX века. Полицейский Алан Годфри натолкнулся на тело 56-летнего шахтёра Зигмунда Адамски на вершине трёхметровой угольной кучи в заброшенном складе. Этот случай стал отправной точкой для целой череды необъяснимых событий, которые продолжают будоражить воображение людей даже спустя десятилетия. Об этом пишет Mail Online.

Фото из открытых источников

Адамски исчез из своего дома в Тингли, расположенном примерно в 50 километрах от места обнаружения его тела, за пять дней до трагического открытия. Одетый лишь в костюм, без рубашки, часов и кошелька, он выглядел странно. Более того, его волосы были грубо сострижены, а лицо выражало неподдельный ужас. На теле мужчины обнаружились ожоги на шее, голове и плечах, обработанные неизвестной мазью, происхождение которой так и не удалось установить. Ещё одна деталь вызвала недоумение: несмотря на длительное отсутствие, его щетина была почти незаметной, словно он брился совсем недавно.

Медицинское обследование показало, что причиной смерти Адамски стал сердечный приступ. Но как он оказался в Тодмордене? Этот вопрос так и остался без ответа.

Местные власти пытались найти объяснения случившемуся. Среди версий рассматривались и вмешательство спецслужб, и воздействие редкого природного явления, например, шаровой молнии. Однако наиболее популярной оказалась гипотеза о вмешательстве внеземных сил. Именно её активно поддерживал сам Годфри, который через пять месяцев после инцидента заявил, что видел НЛО — белый ромбовидный объект, зависший над дорогой. После ослепительной вспышки света полицейский потерял сознание, а придя в себя, обнаружил, что его автомобиль переместился на 27 метров вперёд, хотя дорога вокруг оставалась сухой, несмотря на дождь.

Эти заявления вызвали насмешки со стороны коллег и руководства, что существенно повлияло на дальнейшую судьбу Годфри. Его карьера была разрушена, а репутация испорчена. Тем временем Тодморден получил прозвище «долины НЛО», поскольку местные жители продолжали сообщать о многочисленных странных явлениях.

Прошли годы, но тайна смерти Зигмунда Адамски и встречи Алана Годфри с НЛО остаётся неразгаданной. Эта история продолжает волновать умы людей, вдохновляя исследователей и любителей мистики на поиски истины.