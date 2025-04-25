Рупор кремлевской пропаганды: Оперативно-тактическая обстановка на Курском направлении на конец апреля

Оперативно-тактическая обстановка на Курском направлении на конец апреля

Что противник готовит нам в Сумской области

После того, как основные силы противника были выбиты с территории Курской области, ВСУ сосредоточили на заранее подготовленных рубежах в Сумском приграничье крупные по численности соединения. За организацию обороны на данном участке отвечает командование оперативно-тактической группировки «Сумы» (ОТГ «Сумы»), которому поставлена задача сковать силы ВС РФ, не допустив вывода высвободившихся частей в тыловые районы на перевооружение и их переброски на Донецкое и Харьковское оперативные направления.

После того, как подразделения БПЛА ВС РФ установили плотный огневой контроль над основным логистическим маршрутом ротации, эвакуации и снабжения ВСУ в Суджанском районе, командование ОТГ «Сумы» ускорило создание линии обороны, прикрывающей Сумы. Противник отдавал себе отчет, что долго удерживать плацдарм в Курской обл. он не сможет, поэтому с ноября 2024 г. начал фортификационные работы. В данный момент Сумы прикрыты цепью укреплений вдоль шоссейных дорог в районе н.п. Белополье, Речки, Скляровка, Севериновка, Стецковка, Великая Чернетчина, Великая Рыбица. При этом, строительство укреплений сопровождалось истошным воем UA-пабликов о том, что подготовка обороны Сум провалена и т.д.

Наибольшая плотность укреплений фиксируется северо-западнее Сум – от Стецковки до Гриценково, и северо-восточнее – от Радьковки до Великой Чернетчины. На указанных позициях мы видим подразделения из состава 44 и 49 артбригад, 643 зенитно-пулеметного батальона, 48 инженерной бригады, 49 бригады разграждения и 103 бригады теробороны (ОбрТрО).

Противник опасается смыкания флангов наступающих частей ВС РФ, поэтому удерживает тактически выгодный плацдарм на границе Курской обл.: в районе н.п. Олешня и Горналь.

Данный участок прикрыт подразделениями разведывательно-ударных БПЛА ВСУ с Миропольского тактического направления, дислоцированных в районе н.п. Мирополье, Запселье, Груновка, Могрица (Сумская обл.). Здесь противнику способствует наличие устойчиво функционирующей логистики. На других участках попыток пересечь госграницу РФ ВСУ не предпринимают. Тем не менее, отмечаются вылазки отдельных групп ССО противника в районе Гоголевки (Курская обл.).

Непосредственно на территории РФ (полоса Олешня – Горналь) продолжают фиксироваться подразделения ВСУ из состава: 129 ОБоТрО, в сост. 238, 248 батальонов и 253 штурмового батальона «Арей»; 6 полка рейнджеров; 109 ОБоТрО, в сост. 108 батальона; 241 ОБоТрО, в сост. 243 и 252 батальонов; 33 инженерного батальона; 82 отд. десантно-штурмовой бригады (ОДШБр), в сост. 1 и 2 батальонов; 36 стрелкового батальона «Степные волки»; 41 отд. механизированной бригады (ОМБр); 95 ОДШБр, в сост. 1 десантно-штурмового батальона; 210 штурмового полка «Берлинго»; и подразделений РУБПЛА «Rugby Team» и «Пегас».

Состав группировки противника на Миропольском тактическом направлении

В первой части разбора обстановки на Курском направлении мы отметили:

В данный момент противник опасается смыкания флангов наступающих частей ВС РФ, поэтому по-прежнему удерживает тактически выгодный плацдарм в Курской обл. (в районе н.п. Олешня и Горналь).

Этот небольшой плацдарм прикрыт силами противника, сосредоточенными на Миропольском тактическом направлении: 129 ОБрТрО, в сост. 239 батальона и штурмового батальона (из числа заключенных) «Шквал»; 17 отд. бригады Нацгвардии «Рейд», в сост. 1 батальона; 106 ОбрТрО; и подразделениями развед.-ударных БПЛА «Casper» и сводбного отряда «Шмель».

В районе н.п. Груновка, Глыбное, Бездрик (юго-западнее Мирополья) сосредоточены силы из сост. 107 отд. реактивной артиллерийской бригады, которая наносит огневое поражение по позициям ВС РФ в районе н.п. Гуево, Плехово, Озерки, Борки (Курская обл.), а также 43 и 44 артбригад. Данный район плотно прикрыт средствами РЭБ и контрабатрейной борьбы противника, в т.ч. из сост. 138 отд. радиотехнической бригады.

Фиксируется прибытие в район Мирополья новых подразделений БПЛА противника, имеющих на вооружении «FPV-дроны» с повышенной дальностью полета. В частности, в течение последних трех недель ими наносилось огневое поражение по транспортным средствам, перемещающимся по автомобильным дорогам Большесолдатского, Беловского, Кореновского, Рыльского и Глушковского районов Курской обл.

Очевидно, что, не имея серьезного преимущества на границе, противник будет работать на истощение наших сил. По некоторым данным, генерал Сырский взял под личный контроль вопрос удержания ОТГ «Сумы» контроля над Миропольским районом. В случае, если ВС РФ окончательно выдавят ВСУ с приграничной территории в полосе Олешня – Горналь и продвинутся в район н.п. Мирополье – Запселье, подразделения противника, сдерживающие левый фланг наших частей, двигающихся на Юнаковку, окажутся зажатыми с двух сторон. Нужно также учитывать состояние войск противника на этом участке, которые изрядно потрепаны в боях на территории Курской области (об этом читайте далее).

Силы БПЛА ВСУ в Сумской области: тактика и вопросы взаимодействия

Несмотря на то, что на этапе отхода с территории Курской обл. противник понес существенные потери, и многие части нуждаются в выводе на перевооружение, командование ОТГ «Сумы» ставит задачу удерживать позиции, не считаясь с потерями, что способствует падению морального духа украинских войск. Тем не менее, ВСУ делают ставку на изматывание наступающих частей ВС РФ путем перманентного задействования развед.-ударных БПЛА (РУБПЛА).

Особого внимания заслуживают подразделения РУБПЛА, сосредоточенные в районе н.п. Юнаковка, Водолаги, Беловоды, Яблоновка, Марьино, Садки, Могрица, Запселье, Мирополье (Сумской обл.):

▪️413 отд.батальон беспилотных систем (БпС) «Рейд», в сост. 3 батальона «Нахтигаль»;

▪️отд.подразделения РУБПЛА: «Малибу», «Пумба», «Алькор», «Grom Team», «Destruction Team», «Syndicate», «Курьеры апостола Петра», «Foxtrot», «Химера», «BIKER'S TEAM», «Erebus Group», «Bombassaero», «Вихрь»;

▪️рота ударных БПЛА «Серафими»;

▪️отряд ССО «Фауст»;

▪️взвод ударных БПЛА «Ignis Vindicta» (R9);

▪️батальон БпС 36 отд.бригады морской пехоты и подразделение ударных БПЛА 501 батальона этой же бригады;

▪️взвод БПЛА «Симаргл»;

▪️батальон БпС 21 ОМБр;

▪️рота БПЛА 25 отд. штурмового батальона;

▪️отряд БПЛА «Тень»;

▪️батальон БпС 41 ОМБр;

▪️рота УБПЛА «Пегас» 1 отд.танковой бригады;

▪️батальон БпС «Khorne Group»;

▪️взвод РУБПЛА Отдельного центра специальных операций «Запад-1» ССО ВСУ;

▪️подразделение РУБПЛА 43 отд.артбригады, в сост. 4 самоходно-артиллерийского дивизиона.

Применение противником БПЛА на направлении активных наступательных действий ВС РФ носит не всегда систематизированный характер. Противник преследует цель нанести нашим частям максимальнвый урон и задержать темпы нашего продвижения в глубину Сумской обл. Использует заранее подготовленные рубежи, укрепления и линии обороны в лесных массивах, а также контроль господствующих высот. Основные районы сосредоточения подразделений БпС ВСУ прикрыты ствольной артиллерией и РЭБ. Активно задействуются средства контрбатарейной борьбы (https://t.me/boris_rozhin/162450) (AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, производства США), завязанные на дежурные расчеты РУБПЛА из состава указанных выше подразделений.

Противник совершенствует средства обнаружения наших БПЛА, стремится выявлять места дислокации, позиции наших расчётов и пункты управления. Отмечено применение аэростатов украинского производителя «Aero Bavovna», которые несут до 10 кг полезной нагрузки и поднимаются на высоту более 1000 метров. Аэростаты наряду с радиоретрансляцией и разведкой, задействуются в качестве перехватчика. К аэростату прилагается установка для размещения дрона-перехватчика, при этом, оператор ведет наблюдение в своем секторе через тепловизор и при обнаружении БПЛА производит сброс дрона-камикадзе для тарана.

Считаем, что нам необходимо учитывать эти аспекты тактики противника при организации дальнейшей работы на Сумском оперативном направлении.

https://t.me/multi_XAM/1489 – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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