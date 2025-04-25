Мнение: Не хотим по паспортам!

Похоже, с отечественными театралами происходит внезапно то же, что уже было с… футбольными фанатами. Когда их захотели “посчитать” и взять на карандаш, они вдруг, вместо того чтобы с покорным блеянием построиться в колонны и пойти получать свои клейма на холку (как все и думали), решили проявить ослушание и просто… бойкотировать театры, как до этого несколько лет фанаты бойкотировали футбольные стадионы (да и продолжают до сих пор).

После 15 марта произошел обвал зрительской активности, он достигает 50–60% наполняемости зала. Причем зрители не отличают городские театры от федеральных, они говорят: «Мы не хотим разбираться, какой это театр: городской или федеральный, мы по паспорту не пойдем!» Но я лицо, назначенное на эту должность департаментом культуры. Обсуждать решения руководства — не моя компетенция. Я могу либо принимать эти условия, либо не принимать, и тогда я должен покинуть это место, вот и все. Я очень надеюсь, что эта история с покупкой билетов по паспорту скоро закончится. Потому что финансовые потери театров за месяц составляют более 4,5 млрд руб.” (Г.Хазанов, худрук Театра эстрады)

Не слабо. Честно скажу, даже я такого не ожидал. Откуда вдруг настолько сильная идиосинкразия к необходимости казать паспорт властям? Непонятно. Хочется верить, что это такой сигнал о полнейшем отчуждении нынешних россиян от властей, типа желания “не иметь никаких авторизованных контактов с мерзавцами”. Но почему такая пропасть? Неужто такая любовь подданных к тем, кто их пасёт? Странно…

Сразу приходит в голову крамольная мысль, что вообще-то уже лет 5 в стране нет никаких явных способов для граждан проявить свое РЕАЛЬНОЕ отношение к властям, одобряют или не одобряют, если одобряют, то за что. Выборов нет, опросы все фальсифицироованы, даже пресса уже уничтожена под ноль… Неужто вот такими только странными способами проявляется? Социологи могли бы дать ответ, но вот беда – социологии в РФ тоже нет.